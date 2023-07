Sorpresivo anuncio sobre el Bailando 2023, que cambia la historia del certamen

Embed

El lunes en LAM (América TV), Ángel de Brito dio a conocer una gran novedad del Bailando 2023. "Este años, todos los participantes van a poder elegir las canciones y los ritmos que bailan", reveló el conductor y jurado del certamen.

"Todos los participantes, que serán 30, antes de que comience el concurso van a llenar un formulario y van a elegir los ritmos y en qué orden los quieren hacer. Tambien van a elegir una lista con canciones. Van a haber solo cuatro ritmos impuestos por la producción", añadió.

Al finalizar, Ángel se mostró entusiasmado con la propuesta. "A mí me encanta esto. Cada pareja va a dar lo mejor que cree que tiene. En cada programa y en cada gala, vamos a ver ritmos distintos", sentenció.

MARCELO TINELLI.jpg

Ángel de Brito anunció dos nuevas confirmadas para el Bailando 2023

Ángel de Brito confirmó en LAM (América TV) dos nuevas participantes para el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli. La ex participante de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, y la deportista Noel Barrionuevo competirán en la pista de baile más importante de la televisión.

"Una es fácil, la de la política es fácil. Está confirmada para el Bailando 2023 la señora o señorita Romina Uhrig de Gran Hermano. Bienvenida a la pista", adelantó el conductor.

"Es la única que no vino a LAM", acotó Yanina Latorre."Es la virgen de LAM. La vi en una nota diciendo que no baila, que no estaba segura del Bailando, parece que cambió de opinión. La llamaron y adentro", contó de Brito. "Le encanta la cámara", dijo Latorre sobre la exdiputada.

"La otra si la adivinan les pago una comida a cada una", les dijo Ángel a las angelitas. "Está vinculada al deporte, a la Selección. No juega al fútbol femenino. Tiene 39 años, no está casada, está en pareja", comenzó diciendo el conductor sobre la segunda confirmada.

"Salió con un basquetbolista, tiene dos amigas muy famosas, una es Gianinna Maradona. Ella es excelente en un deporte y vivió de ese deporte. Es una ex leona", agregó Ángel."Es Noel Barrionuevo y es ex leona, jugadora de la Selección argentina de hockey. Tiene mucho entrenamiento, vamos a ver si se mueve", confirmó.

"¿Cómo se llega a este nombre?", preguntó Fernanda Iglesias. "No tengo la más mínima idea", le respondió Ángel. "Como Fernanda Sosa... recomendaciones", lanzó Yanina. "Ese es un caso aparte, pero ella es una jugadora de elite, no es una cualquiera", sostuvo el conductor.