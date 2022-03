Stefi Roitman y Gastón Soffritti: a tres años del final del romance se conocieron los motivos

image.png

Sin embargo, el 13 de junio de 2019 en sus respectivas cuentas de Instagram un comunicado anunciando el rompimiento.

"Quizá nada de todo lo que vayan a leer de acá en adelante les importe. Pero estoy seguro que a algunos de ustedes les puede servir. La mayoría de las cosas que mostramos día a día en Instagram parecen buenas, casi como si no existiera el dolor o los malos momentos. Cuando iniciamos una relación tendemos a mostrarlo por todos lados. El amor no es solamente el hecho de compartir algo con alguien, sino también de saber dejarlo ir. Con Stefi decidimos poner un impasse en nuestra relación, quizá sería mejor no contar nada de todo esto por acá, pero como somos personas públicas que mostramos nuestro amor abiertamente, preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos a lo largo de este casi año y medio", decía el escrito de Gastón Sofritti.

Tiempo más tarde, en una entrevista Soffritti contó: "Sentíamos que en ese momento no teníamos tiempo para nosotros. Además, no había objetivos en común a corto plazo como casarnos, convivir o tener hijos. Medio que necesitábamos vivir la vida y nos preguntamos: '¿Por qué no vamos por este lado? Seguro nos sentimos mejor'".

En cambio, Roitman explicó: "La relación se terminó porque no le metíamos pilas a la pareja y no hacíamos cosas distintas. Nos ofrecieron bailar juntos en Showmatch pero él no quiso por principios. Dejamos las cosas muy claras y me hizo crecer un montón".

Al poco tiempo, Stefi viajó a Estados Unidos y la agarró la pandemia por coronavirus, por lo que quedó varada allá. Como venía charlando en las redes con Ricky Montaner decidió darle una oportunidad. A los pocos días se fueron a convivir y todo parecía un cuento de hadas.

Ellos se casaron hace tres meses, pero las cosas no parecen ir viento en popa. La actriz está en el país, su pareja en Miami y atraviesan constantemente rumores de ruptura y crisis.

Stefi Roitman y Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner, se casaron en enero en una boda a todo trapo, con muchos invitados, y que generó mucha atención en los medios.

Lo cierto es que desde hace varios días, la actriz y el cantante se ven envueltos en rumores de crisis de matrimonio.

En la noche del domingo, Stefi Roitman compartió un llamativo mensaje en su cuenta de Twitter que alertó a sus seguidores y dio aún más fuerza al trascendido de crisis de pareja.

"Prefiero ser una buenuda (buena y boluda) aunque a veces por eso me sienta una flor de pelotuda y vos?", lanzó la rubia desde la virtualidad.

La certera reflexión de Roitman alertó a sus seguidores sobre una posible crisis con Ricky. Desde la virtualidad le consultaron a ella el motivo de su mensaje, aunque no dio mayores explicaciones por el momento.

Stefi Rotiman contó en sus redes sociales que tuvo un mal día tras las versiones de crisis con Ricky Montaner. “Tengo algo para decir. Así como hoy me ven súper motivada, como que estoy con toda la energía para darle, meterle y hacerme bien entrenando, ayer estaba para atrás”, arrancó Stefi.

“Ayer a la noche, en particular, me agarró una cosa como de frustración. Estaba cero motivada, real. Estaba para atrás, pero hoy me levanté mejor”, sumó la actriz, intentando concientizar a sus fanáticos de ganarle a los malos días.

“Este mensaje es para decirles que, a veces, la cabeza nos gana para mal y eso es una cagada. No hay que dejar que eso pese, nos frustre y nos frene. Hoy me levanté con toda para motivarlos a ustedes también”, puntualizó Stefi Roitman, y remarcó: “¡Logren sus objetivos y sus sueños!”.