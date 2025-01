Súper casa: la nueva polémica que enfrenta a Wanda Nara y Mauro Icardi

"En conjunto del estudio penal (Payarola) y civil (Rosenfeld) de Wanda Nara, están averiguando qué pasó con la supuesta compra de esta propiedad por más de cinco millones de dólares que Mauro Icardi habría hecho desde el exterior", informó Laura Ubfal.

Embed

Y agregó: "Él (por Icardi) ahora está en una casa alquilada de Nordelta pero aparentemente la compra se habría hecho desde el exterior hace muy poco. Están averiguando cómo se hizo y si es todavía un bien ganancial. Acá todavía no se firmó el divorcio legal en Italia como está la fecha prevista".

A lo que Karina Iavícoli comentó: "Está hecha la separación de bienes y están iniciados los trámites de divorcio. La información que tengo es que la casa todavía no la habría comprado, no significa que no lo quiera hacer".

"La respuesta legal de Lara Piro, que lucha por Icardi, me dice que el divorcio ya está iniciado y tiene efectos retroactivos al momento de la separación personal que fue de público conocimiento y además denunciada por Wanda. Ellos tienen separación de bienes, no tienen más régimen ganancial hace un par de años", aportó Damián Rojo en charla con una de las partes involucradas en el litigio legal.

"Para Rosenfeld es bien ganancial", sentenció Ubfal, sobre la nueva polémica que invade a Wanda y Mauro.

wanda nara y mauro icardi.jpeg

El desesperado mensaje de Wanda Nara con el que intentó reconciliarse con Mauro Icardi

Y cuando el polémico romance de Wanda Nara con L-Gante parecía totalmente consolidado, así como también el de Mauro Icardi con la China Suárez a pesar de no mostrarse juntos en las redes, este jueves se supo que la mediática intentó una reconciliación con el futbolista durante las primeras horas de este 2025.

Así lo aseguró Damasia Ochoa en Desayuno Americano, América Tv, tras repasar el posteo con el que Wanda hizo un repaso de su 2024 en el que incluyó varias indirectas al padre de sus hijas, así como también se defendió de las versiones de su infidelidad a Icardi con el senegalés Keita Baldé.

Lo cierto es que Ochoa reveló que su hermano posteó en sus redes durante este miércoles 1° de enero: "Te extraño y si volvemos? Sería muy loco, no? Sí, sería un loco", y en el mismo posteo agregó:"Esto mandó ella a él. ¿Saben de quién hablo, no?", refiriéndose a Wanda Nara y Mauro Icardi.

Claro que inmediatamente la panelista del ciclo conducido por Pamela David explicó que su hermano le aseguró haber hablado con Mauro y que, tras saludarlo y desearle feliz año le confió que a las 5 de la mañana Wanda le escribió por privado"Te extraño y si volvemos? Sería muy loco, no?. No sólo eso, sino que le dice 'esto me lo mandó en borracha, sino no se explica'".

Fue allí que Damasia, conociendo los pormenores de la conversación de su hermano y el futbolista, analizó: "Hay algo que Wanda está haciendo, sólo ellos se entienden, que es como un mensaje que le está mandando a Mauro con un emoji".

Y aseguró: "ella está usando mucho un emoji que sería un código", según le detalló el panelista de LAM a Damasia."Lo está buscando...", remató la integrante de Desayuno Americano al tiempo que cerró tajante con la deducción del angelito: "Está usando mucho el emoji del león y yo la conozco".

¿Qué dirá a todo esto L-Gante, quien hace horas le dijo públicamente a Nara que la extrañaba?