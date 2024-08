Survivor Expedición Robinson: una de las participantes más conflictivas tuvo que abandonar el reality

Cuando el conductor Marley reveló el resultado, Inés expresó: “Estoy contenta, sé que es un juego. No me shockea. Sé que podía ganar o perder, pero que siempre le iba a meter onda”.

Antes de irse y convertise en la segunda miembro del jurado, Inés les dijo a sus compañeros: “Estuvo bueno conocerlos y la experiencia fue muy flashera”.

“Fue difícil la unificación porque les di información a los del Sur y al mismo tiempo no quería que los del Norte dejaran de tener cariño por mí. Adopté un poco a Mauro y tuve como una alianza, pero al igual que Julieta no me lo devolvió de la misma manera”, reflexionó la última eliminada en su entrevista individual.

Mauro abrió su corazón y contó su dura historia de vida en Survivor Expedición Robinson

En Survivor Expedición Robinson (Telefe), luego de la unificación, el participante Mauro Guarnieri se sinceró frente a sus nuevos compañeros y les contó su dura historia de vida y cómo tuvo que lidiar con los prejuicios de su orientación sexual.

“Pensó que era un problema que me heredó por no estar presente. Se puso a llorar él y yo me quería morir. Era una charla que yo no podía tener en ese momento, no sabía qué decir”, comenzó contándoles a sus compañeros sobre su padre.

Instantes después, les confesó que su padre tuvo una doble vida: “Lo descubrimos cuando yo tenía 13 años y él prefirió estar con la otra familia, a nosotros no nos quería ver. Cuando pasó todo esto, él se fue al psicólogo y a mí no me mandó, yo estaba totalmente traumado”.

Más adelante, abrió su corazón y recordó la dolorosa frase que le dijo su padre. “Un miércoles estábamos en un restaurante y me pidió que ‘dejara de hacer cosas amaneradas’. Le contesté que no lo hacía queriendo, que era algo natural en mí, y cuando volvimos en el auto, hablar de esto es algo que me pone mal aún a los 43 años, me dijo que ‘prefería un hijo muerto antes que un hijo puto’. Es algo que me marcó para toda la vida", expresó.

“Al otro miércoles me bañé y esperaba que me pasara a buscar, pero no apareció por 15 años. Cuando nacieron mis sobrinas, mi hermana lo volvió a traer así conocía a sus nietas. Así que no estuve muerto para él, pero casi”, reveló.