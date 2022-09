Susana Giménez hizo un particular, y desubicado, pedido por la China Suárez

Entonces, le bajó el pulgar a la China Suárez y pidió que no fuera ella. Lo que sucede es que a Susana no le gustó nada la interpretación que hizo sobre ella la ex de Benjamín Vicuña en la serie "Sandro de América". "No me gustó y se lo dije. Lo hablé con la China. Me la encontré en el evento de Jean Paul Gaultier y le dije 'Mirá, no me gustó'. Decía cosas fuera de época: 'Mi amor, mi amor? y yo no había empezado ni con la televisión", contó Susana en una entrevista.