Susana Giménez le tiró un filoso palito a Pampita tras la polémica entrevista: "Pobrecita"

En medio de la charla con Yanina y 'La Tota' -el personaje que hace Miguel del Sel- sobre el nuevo noviazgo de Pampita, Susana disparó: "Qué rápido, la verdad que es rápido".

Instantes después, Yanina opinó picante: "Con tu culo, un pito, pero tanto tipo en casa... demasiado". "A mí lo que me impresiona es que se ponga tan rápido de novia", siguió la presentadora.

En otra parte de la entrevista, mencionaron el caracter de Pampita. "Ella no es tan tranquila como se la ve. Ella es muy enojona, grita y te putea" lanzó Latorre. "Sí, parece. 'Mirá que es una santa, pero no es así' me dijeron", agregó Susana sin vueltas.

La panelista del ciclo de Ángel de Brito, además, comentó filosa sobre Pampita: "Para ella todo es posar, es como La Gioconda... sonríe". Ahí, Susana le dijo a la comunicadora que la había escuchado haciendo ese comentario sobre la Mona Lisa y se rió, dejando en claro que opinaba como Latorre.

Por último, Latorre le mencionó a Susana un detalle de su entrevista con la modelo: “¿Viste lo que dijo ella? Dijo que te cobró porque te da rating”. Sin vueltas, Giménez, expresó: “Pero... pobrecita”.

Qué dice el audio de Susana Giménez destrozando a Pampita y la cifra real que cobró por la nota

Yanina Latorre contó este martes en LAM (América TV) la cifra real que cobró Pampita por la entrevista que dio en el programa de Susana Giménez.

"Una muy buena fuente escuchó un audio de Susana de esos bombita que desaparecen. Está endiablada. Ella no la quería a Pampita en el programa, porque no la quiere", reveló la rubia.

"La obligaron, le dijeron que le iba medir y que iba a estar jugosa. Ahora la detesta y dice que nunca más la quiere ver en su programa. Y Susana a esta persona le cuenta la verdad de la milanesa de lo que cobró Pampita. Se lo dieron en el piso, en efectivo, en un sobre. Y no son 30 mil dólares, son 10 mil dólares", detalló la panelista. "Y a esta persona le creo todo", aseguró Latorre.

Luego, el conductor Ángel de Brito sostuvo: "Hay personajes que Susana no quiero decir que no los traga, pero no los traga". "Uno es Pampita", afirmó.

"Voy a contar una infidencia: Susana no quiere a Pampita y no quiere a la China Suárez. A ninguna de las dos las fuma. Cuestión de piel. A Wanda (Nara) la adora, le encanta, le parece divertidísima", sumó De Brito.