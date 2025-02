Susana Giménez reveló que habló con la China Suarez tras la entrevista a Wanda Nara por un feo motivo

De lleno en el WandaGate, también habló sobre la China y aseguró: “No la conozco mucho sinceramente. Sacando esa nota que hicimos en París que ella parece que había salido con Mauro, pero no, la verdad es que no la conozco. Ni la odio como ella cree también”.

"¿Ella cree eso?", reparó Viale. Fue ahí, que la conductora reveló: ”Sí, el otro día estaba hablando por teléfono con alguien y me dijo ‘estoy hablando con la China y me dice que vos la odiás’. ¿Qué? Agarré el teléfono y le dije ‘China, yo a vos no te odio. ¿Por qué decís eso?’".

En tanto, concluyó: “Ella pensaba eso porque hablamos un poco mal cuando salió lo de Icardi y ella en París, que ya viene de largo”.

Embed

Moria Casán reveló si está peleada con Susana Giménez: "Anclada en los 80"

Moria Casán habló este lunes en el ciclo Intrusos, América Tv, y contó la verdad de su vínculo con Susana Giménez después de algunos cruces de declaraciones y rumores de pelea entre ambas.

"Vino a ver Brujas (Susana) y varios espectáculos míos, la que nunca la fue a ver soy yo", reconoció la diva desde el móvil en Mar del Plata.

Y agregó: "Cuando pasó el quilombo del padre Grassi que nadie quería ir (a su programa), yo fui. Un lunes me llaman desesperados que nadie le quería hacer el sketch y yo fui, soy generosa".

En esa línea, Moria Casán comentó cuál es su real vínculo con la conductora y descartó estar enfrentada con ella: "Con Susana tengo la mejor pero ella es una mujer que está anclada en los 80, yo soy aggiornada a otra cosa".

"Nunca me pelee, nos llevamos divino, lo que pasa es que a veces no tiene sentido del humor y yo a veces en un tuit mando cosas que son picantes", añadió dejando en claro la diva sobre su relación con Susana Giménez.

Y cerró sobre los comentarios picantes que ella hace a veces fiel a su estilo y que puede llegar a molestar a Susana: "Tengo un modo sarcástico que tal vez le molesta. Yo tengo humor y cabeza para hacer chistes, si le ofende I'm sorry (lo siento) Susi, no estoy peleada con ella".