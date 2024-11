Moria Casán redobló su pelea con Susana Giménez y lanzó una frase aniquiladora

"Yo no me llevo, es una persona que respeto en su profesión y lo que ha logrado. Para llegar a este lugar hay que ser muy competitivo, sino no llegas", dijo Alfano. Y Moria sumó: "Y mala, malísima. Todas somos malos".

En este sentido, en un audio que le envió a Pampito de Intrusos, América Tv, Moria la contestó de manera contundente a Susana, remarcando las distancia que tienen hace años.

"¿Dijo que necesitaba prensa? Y si, necesito prensa. ¿Qué querés que le diga? Esta mujer que está anclada en una nube de ped..., está gagá", lanzó picante Moria.

"Qué se yo, está gagá, decile que sí, necesito prensa. Está por hacerse una serie mía con mi vida, estoy en cuanto TikTok hay, no puedo creer que me tengan los chicos", continuó filosa.

"Me excede mi propia fama. No sé, a lo mejor ella piensa eso de mí, no tengo la menor idea", afirmó Moria Casán.

Y cerró retrucando: "No me imaginé a esta señora mandando un saludo a nosotras dos ni a nadie porque nunca sabe nada de nadie, está en una nube de ped.. gagá".

Susana Giménez fulminó a Marina Calabró en plena entrevista con Yanina Latorre: "Habla al..."

Yanina Latorre visitó este domingo a Susana Giménez y habló de todos los secretos del espectáculo. En medio de la entrevista, la panelista de LAM le consultó a la diva de los teléfonos por Marina Calabró y la conductora no dudó en dar su opinión sobre la periodista.

"¿Qué Calabró? ¿Cuál? ¿Iliana?", preguntó Susana. "Marina", le respondió Latorre. "Ah, Iliana es un amor", afirmó la actriz. "¿Marina no te gusta?", quiso saber Yanina.

"Más o menos", deslizó y agregó: "Es que hablaba mucho del espectáculo y a mí no, no, no...". "Trabajé con el padre en 20 películas, hice revista con el padre. Hay gente que hay que respetar. (Juan Carlos) Calabró me amaba", siguió Susana.

"No te cae simpática", acotó Latorre. "No", lanzó la presentadora. "¿A vos no te respetó? Porque con Mirtha (Legrand) también tuvo quilombo", le consultó Yanina.

"Y sí... porque habla al pedo", se sinceró Susana. "Me encanta. 'Al pedo' no es una mala palabra", festejó la periodista.