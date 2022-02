Susana Giménez soltó globos para pedir deseos y en las redes la destrozaron

Susana se hospedó almorzó junto a su hija y dos amigos sobre una balsa, en un lago, en medio de un paisaje paradisíaco.

"Así empezó el día de mi cumpleaños: almorzando en una balsa en el medio de un lago gigante. La comida te la traen en lancha", detalló la diva en la descripción del posteo.

En otro video, la estrella de la TV mostró que le llevaron los platos en una moto de agua.

En las últimas horas, Susana subió un video a su Instagram, donde está soltando globos desde la habitación del hotel.

En los comentarios, algunos usuarios la criticaron por generar contaminación en un lugar rodeado de naturaleza.

"Su, vos que amas los animales, no vuelvas a tirar globos porque terminan en el mar o en algún árbol", "Tirar globos no va más", "Su, no tires globos, pueden caer en el mar y no es bueno", "¿Por qué contaminar un lugar tan lindo?", "Felicidades, pero cuidemos el medio ambiente. Los globos causan mucho daño porque tarden en degradarse", fueron algunos los mensajes que le dejaron a la figura de Telefe.

Susana Giménez regresó de urgencia a Buenos Aires: el motivo

Hace unos días, Susana Giménez regresó de forma urgente a Buenos Aires, según confirmaron desde su entorno a PrimiciasYa.

La conductora dejó "La Mary", su quinta en Punta del Este, y tomó un vuelo privado para volver al país.

Antes de abordar el avión, Susana tuvo una reunión para definir su regreso a la TV. Por esa razón, su productor, Federico Levrino, y el jefe de programación de Telefe, Guillermo Pendino, viajaron con ella a Buenos Aires.

¿Por qué vino de urgencia a capital? La diva viajó porque estaba preocupada por la salud de uno de sus mejores amigos, Pet Figueroa, que se encuentra internado en la clínica Cemic de la Ciudad de Buenos Aires.