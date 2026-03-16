Susana Giménez y Fátima Florez envueltas en un escándalo internacional por un fuerte motivo

En medio del debate televisivo sobre el tema, Pía Shaw recordó un episodio ocurrido años atrás que podría haber tensado la relación entre ambas.

La periodista mencionó que en 2022 la imitadora realizó un espectáculo donde surgieron comentarios que no habrían caído nada bien en la diva. “Fátima Florez hacía un show donde varias personas le cuentan a Susana que ella se reía de la situación impositiva y del hermano que la diva lo mantenía y eso no causó mucha gracia”, recordó Shaw.

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Qué dijo Fátima Florez sobre el enojo de Susana Giménez

En medio de la polémica que se generó tras la supuesta interna televisiva con Susana Giménez, Fátima Florez decidió salir a aclarar la situación y dar su versión. La humorista habló sobre el tema este lunes en SQP (América TV), el programa que conduce Yanina Latorre, donde intentó despegarse de cualquier conflicto.

Durante la entrevista, la artista explicó cómo se produjo su participación en el programa de Telemundo y aseguró que todo se definió de manera espontánea. "Me invitaron el mismo sábado cuando vinieron a sacarse fotos, cuando se quedó el público", relató, al detallar cómo surgió la propuesta para aparecer en la televisión estadounidense.

Además, confirmó que su agenda mediática en Estados Unidos continuará en los próximos días con nuevas entrevistas. "Tengo una nota pautada este miércoles en un programa muy importante... Telemundo me invitó antes", contó, dejando en claro que su presencia en la señal formaba parte de una serie de compromisos ya organizados.

Por otro lado, Florez remarcó que desconocía por completo la interna entre los canales y la cancelación de la entrevista que iba a realizar Susana Giménez. "No sabía nada. En el canal no me dijeron nada", afirmó. Y para cerrar, buscó bajar la tensión con un mensaje conciliador hacia la diva: "Yo nunca me metería con cuestiones que puedan dañar. Como mujer y artista, soy muy respetuosa".