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Susana Giménez y Fátima Florez envueltas en un escándalo internacional por un fuerte motivo

En medio del gran presente de Fátima Florez en Estados Unidos, trascendió una fuerte interna que también salpica a Susana Giménez. Una decisión de una cadena internacional habría dejado a la diva fuera de un programa y desató un fuerte enojo.

16 mar 2026, 20:44
Susana Giménez y Fátima Florez envueltas en un escándalo internacional por un fuerte motivo
Susana Giménez y Fátima Florez envueltas en un escándalo internacional por un fuerte motivo

Susana Giménez y Fátima Florez envueltas en un escándalo internacional por un fuerte motivo

El éxito que Fátima Florez está teniendo en Miami terminó generando un inesperado conflicto que involucra a otra de las grandes figuras del espectáculo argentino: Susana Giménez. En las últimas horas se conocieron detalles de una interna televisiva que habría provocado malestar en la histórica conductora de Telefe.

Según trascendió, la diva de los teléfonos se habría enfurecido luego de que la producción de un programa internacional decidiera suspender una entrevista con ella para darle lugar a la humorista.

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La situación fue revelada por Yanina Latorre, en SQP (América TV) quien explicó cómo se habría originado el conflicto entre las dos figuras. “Cuando Telemundo se entera que Univisión la estaba buscando le quisieron ganar de mano y Fátima fue al programa pero para que vaya bajaron el mano a mano con Susana y dicen que está que trina; no porque le importe la nota sino que se sintió tocada en el ego”, aseguró.

El programa en cuestión es “La mesa caliente”, ciclo que se emite por la señal Telemundo, donde inicialmente estaba prevista una entrevista con Susana Giménez. Sin embargo, la producción decidió modificar los planes y priorizar la presencia de Fátima Florez, quien atraviesa un gran momento profesional en Estados Unidos.

En medio del debate televisivo sobre el tema, Pía Shaw recordó un episodio ocurrido años atrás que podría haber tensado la relación entre ambas.

La periodista mencionó que en 2022 la imitadora realizó un espectáculo donde surgieron comentarios que no habrían caído nada bien en la diva. “Fátima Florez hacía un show donde varias personas le cuentan a Susana que ella se reía de la situación impositiva y del hermano que la diva lo mantenía y eso no causó mucha gracia”, recordó Shaw.

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Qué dijo Fátima Florez sobre el enojo de Susana Giménez

En medio de la polémica que se generó tras la supuesta interna televisiva con Susana Giménez, Fátima Florez decidió salir a aclarar la situación y dar su versión. La humorista habló sobre el tema este lunes en SQP (América TV), el programa que conduce Yanina Latorre, donde intentó despegarse de cualquier conflicto.

Durante la entrevista, la artista explicó cómo se produjo su participación en el programa de Telemundo y aseguró que todo se definió de manera espontánea. "Me invitaron el mismo sábado cuando vinieron a sacarse fotos, cuando se quedó el público", relató, al detallar cómo surgió la propuesta para aparecer en la televisión estadounidense.

Además, confirmó que su agenda mediática en Estados Unidos continuará en los próximos días con nuevas entrevistas. "Tengo una nota pautada este miércoles en un programa muy importante... Telemundo me invitó antes", contó, dejando en claro que su presencia en la señal formaba parte de una serie de compromisos ya organizados.

Por otro lado, Florez remarcó que desconocía por completo la interna entre los canales y la cancelación de la entrevista que iba a realizar Susana Giménez. "No sabía nada. En el canal no me dijeron nada", afirmó. Y para cerrar, buscó bajar la tensión con un mensaje conciliador hacia la diva: "Yo nunca me metería con cuestiones que puedan dañar. Como mujer y artista, soy muy respetuosa".

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