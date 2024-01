Nacho Castañares declaró públicamente su amor por Tini Stoessel y su intento de acercamiento

Acto seguido, Nacho explicó en qué contexto se animó a escribirle a la joven y popular cantante. Lo cierto es que todo empezó como un juego con una amiga suya que trabaja en la Bresh. “Ella me dice: 'escribíle', y yo jodiendo le digo ¡Yo hablo con ella! Como diciéndole: 'Mirá que no te tengo miedo' así que me quise hacer el gracioso, y le mandé el mensaje”, relató el amigo del Cone.

Nacho Castañares - Siempre me gustó Tini - captura LAM.jpg

En tanto, admitió que tras enviar el mensaje intentó eliminarlo pero no pudo, en un repentino ataque de vergüenza. “Pero no se puede borrar y quedó ahí... Igual, nada. No creo que lo vea pero el mensaje quedó”, le explicó al notero de Ángel de Brito. Qué decía el mensaje que escribió pasadas las 4 de la madrugada: “¿Estás en Bresh o flasheas?”.

Asimismo, ante la consulta por Angels Rocío, la joven sindicada como su nueva nueva relación, Castañares dejó en claro su soltería. “¿Y qué dice tu novia?” preguntó el cronista, pero Nacho reaccionó de inmediato: "¿Qué novia? No, cero. No estoy de novio ni saliendo con nadie", concluyó firme y tajante.

Se supo la verdad detrás del supuesto romance entre Julieta Poggio y Nacho Castañares

A fines de diciembre Julieta Poggio y Nacho Castañares revolucionaron las redes sociales al blanquear un supuesto romance. Sin embargo, sus fanáticos tuvieron sospechas y finalmente se supo la verdad.

"Les queríamos contar que después de muchos meses de ocultarlo no podemos hacerlo más y queremos empezar el año públicamente juntos! Te amo bebé, no nos escondemos más", escribió Juli en con un romántica foto el 28 de diciembre pasado.

Julieta Poggio y Nacho Castañares supuesto romance

Por su parte, el ex hermanito replicó la historia de ella en su perfil, y junto a un emoji de corazón agregó: “Que lindo arrancar el año así con vos”.

Rápidamente, este anuncio levantó sospechas entre los fanáticos que hicieron algunas investigaciones y descubrieron que la foto era sacada de internet.

De esta manera, no les quedó más remedio que confesar y los ex hermanitos admitieron que se trataba de una broma por el día de los inocentes. "Feliz día de los inocentes. Los amamos", escribieron en otra historia con una foto de ellos.