Tamara Báez demandó a L-Gante y dejó expuesto al cantante con sus obligaciones con Jamaica

Al tiempo que detalló: “Le pasa eso para que se haga cargo de Jamaica y el mantenimiento de la casa, que sería aproximadamente 700 mil pesos”.

Fue allí que Pampito señaló que “para un montón de personas es un montón de dinero pero para lo que gana L-Gante no es tanto”. Ocurre que la cuota alimentaria habría quedado desfasada dado que se trata del mismo monto que se acordó judicialmente en 2022.

Tamara Báez y Jamaica.jpg

Tamara Báez expuso a L-Gante y reveló lo que gana: "Fue mi pareja por años"

Luego de mostrar en las redes sociales las refacciones de su casa, la ex de L-Gante, Tamara Báez, respondió las preguntas que le hicieron sus seguidores sobre cómo se mantiene económicamente.

“Les cuento para que no hagan más este tipo de preguntas, que igual son muy pocas”, comenzó escribiendo Tamara en una historia de Instagram.

Acto seguido, la mamá de Jamaica explicó: “Él pasa cuota alimentaria. De hecho, me mudé del country porque solo alcanzaba para las expensas esa plata”.

tamara baez_historia.jpg

Luego, Báez aclaró de dónde provienen sus ingresos: “Hace más de 3 años, publicidad que hago la cobro. Fui ahorrando peso por peso hace más de 3 años. Y sí, me conocen por él. Obvio, fue mi pareja por años, tuvimos una hija. Pero él no me maneja las redes a mí. No muestra él lo que me envían a mí, jaja”.

Por último, la influencer aseguró que si el cantante de cumbia 420 le hubiera pasado alguna cifra extra, ella estaría viviendo en un lugar mucho más exclusivo, dando a entender que su ex gana una fortuna. “Ni me dijo 'tomá tanto $ HACETE'. Si fuera así, ya tendría una mansión”, comentó al final de su historia.