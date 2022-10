Tamara Báez habló con Mauro Icardi y aseguró que Wanda Nara pasó la noche con L-Gante

Al ser consultada por Karina Mazzocco y su equipo sobre la relación del cantante con la empresaria, aseguró: “tengo súper confirmado desde hace tiempo están juntos por un amigo muy cercano a él que me dijo que está con Wanda Nara”. "¿Duermen juntos?", le preguntó la conductora, y ella no lo dudó: "Sí, duermen juntos”.

"Yo quiero salir de todo el entorno de él”, aseguró Tamara, que mientas daba la entrevista se dirigía junto a su abogado a la comisaría para denunciar el hecho, y ratificó nuevamente que es perseguida por el entorno del músico.

Tamara Báez asegura que L-Gante la persigue y controla sus movimientos

“Cuando por primera vez se quedó con Jamaica, yo me iba a encontrar con un chico, él se enteró y cuando el chico me mandó que estaba llegando, él me mandó “así que están llegando””, y reveló que Elián Valenzuela tiene el control de todas las aplicaciones y movimientos que hace ella.

Tamara tiene pruebas de que tiene su teléfono intervenido, y su letrado aseguró que “todo está presentado ante la justicia”.

"Todo esto se terminaría si él da lo que corresponde y sea lo que tiene que ser, un buen padre", aseguró y luego relató un terrible hecho de violencia que vivió junto al cantante.

“Hace algunos meses, peleamos, discutimos mucho cuando Jamaica era muy bebé. Yo le dije que no quería pasar por estas cosas. Se fue, y lo encontré con un arma amenazándome con que se iba a pegar un tiro. Agarró el arma y se apuntó. Siempre, en cada pelea, amenazaba con matarse“, contó la joven.

Sobre el final de la entrevista, reveló que está en contacto con Mauro Icardi, y el jugador la llamó para hablar del problema en común que están atravesando, pero no quiso dar mayores detalles de la charla.