Tamara Báez habló de su disputa económica con L-Gante y aclaró sus polémicos posteos

Como era de esperarse, sus palabras llamaron la atención de sus seguidores y en el ciclo conducido por Karina Mazzocco, aseguró: "Estaba aclarando que Elián no me mantiene, nada más. Con él está todo bien".

Cabe destacar, que Tamara tiene un reclamo presentado en la Justicia contra el músico para actualizar los valores de la cuota alimentaria por su hija Jamaica.

"L-Gante le estaría pasando la suma de $700.000 y por eso viene el reclamo de Tamara", precisó en el mismo programa el periodista Daniel Ambrosino.

L-Gante se mostró junto a Wanda Nara y habló de su alarmante mensaje en redes: "Colapso mental"

L-Gante cumplió 25 años el 5 de abril y recién llegado a la Argentina donde acompañó a Wanda Nara en una presentación en Chile habló con el ciclo Intrusos, América Tv.

"Muy bien la pasamos, me recibieron, me cantaron el feliz cumpleaños ahí en vivo. Estuvo muy bueno. Estuvo presente", dijo el cantante de cumbia 420 de la mano de su pareja.

Sobre aquel duro mensaje en redes donde confesaba "estar destruido desde hace mucho tiempo" y "no sentirse bien", Elian Valenzuela reconoció: "Todas las personas creo que tenemos momentos de colapso mental pero después todo bien, son estamos de ánimo".

Embed

En cuanto al vínculo con Wanda, L-Gante comentó: "Nos llevamos bien siempre, no nos peleamos nunca".

Por su parte, Wanda reconoció que estará al frente de MasterChef y aclaró: "Estoy de vacaciones más adelante arranco a grabar a mitad de año. Me voy a Italia a principios de mayo y después vuelvo a grabar la serie".

Sobre la restricción del uso de redes sociales, la mediática sostuvo: "No tengo ni idea cuando me la cierren veremos, no me la cerraron". Además evitó referirse a la millonaria demanda de la China Suárez y sobre su noviazgo con Elian aclaró: "Nunca nos separamos".