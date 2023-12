Tamara Báez mostró uno de sus chats privados con L-Gante y dio detalles de su relación

En esta ocasión, al activar la cajita de preguntas, un usuario le consultó era su relación con L-Gante y ella contestó: “Por ahora todo bien. Si no me trae empanadas todo mal”.

En la misma historia, adjuntó una captura de su chat de WhatsApp donde le pedía que cuidara a Jamaica por la mañana ya que estaría ocupada, y de paso le encargó empanadas para la cena.

De esta manera, demostró que el vínculo actualmente está más que bien e incluso minutos después compartió una foto con el plato de empanadas.

Tamara Báez y L-Gante chat

Furioso ataque de celos de Tamara Báez a L-Gante: los contundentes motivos

Si bien L-Gante y Tamara Báez están oficialmente separados desde hace tiempo, lo cierto es que los 100 días que el cantante estuvo preso sirvieron para que la influencer se acercase a su ex. Es así que actualmente llevan adelante la crianza de Jamaica, la hija que tienen común, de manera conjunta y en armonía.

Pero tal parece que las salidas del artista urbano con algunas amigas, no le habrían caído nada bien a Tamara por lo que le habría hecho una escena de celos. Puntualmente por sus recientes encuentros públicos con La Joaqui y Mariana Diarco.

Según informaron en Mitre Live, el encuentro del fin de semana de L-Gante con su amiga La Joaqui "habría provocado una fuerte discusión entre los padres de Jamaica". Al tiempo que agregaron que "Tamara quiere reconquistarlo y L-Gante no quiere saber nada, por eso visita a su hija pero bajo ningún punto piensa en retomar su vida de pareja con su ex”.

En tanto, se suma que a la ex del artista urbano tampoco le habrían caído en gracia los videos que circularon de Elián bailando con Mariana Diarco, semanas atrás, en su cumpleaños, por lo que Tamara habría estallado celosa ante L-Gante con una frase muy concreta: "No me hagas más esto", en clara referencia al hecho de mostrarse públicamente tan cerca de otras mujeres.