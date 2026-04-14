Tamara Paganini destrozó a Grecia Colmenares en Gran Hermano y lanzó una frase letal: "Se va a..."

Lejos de bajar el tono, la ex participante redobló la apuesta y anticipó lo que, según ella, será el destino de Grecia dentro del juego: “¿Sabés el golpe de realidad que va a tener acá? Se va a caer del Everest. Las cosas no son hermosas, doña”. La tensión crece y promete escalar en los próximos días dentro de la casa más famosa del país.

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¿Cuánto cobra Grecia Colmenares en Gran Hermano Generación Dorada?

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a sorprender con un movimiento que promete generar impacto. En la gala del lunes, Grecia Colmenares cruzó la puerta de la casa más famosa del país y, mientras la expectativa por su participación crece, comenzaron a conocerse detalles llamativos sobre el acuerdo que firmó con la producción.

En DDM (América TV), Guido Záffora reveló que la actriz habría cerrado un contrato económico en la misma línea que el de Andrea del Boca. “Aproximadamente, cerró el mismo caché”, aseguró el periodista en vivo.

Aunque en esta ocasión no se mencionó una cifra exacta, semanas atrás el propio panelista había contado que Andrea del Boca percibía cerca de 6 millones de pesos por semana. Ese dato permite dimensionar el nivel del acuerdo que tendría Colmenares.

Pero la estrategia de la producción no se limitaría al aspecto económico. Según Záffora, ya está previsto un plan para generar tensión desde el inicio. “Hoy también ingresa Fabio. Fabio y Grecia van a comer comida de lujo porque en la casa están sin presupuesto”, adelantó.

Y fue más allá: “Para que la bienvenida no sea tan buena, es darles comida aparte. Tanto Grecia como Fabio van a comer comida rica… salmón… y el resto de la casa, arroz”.

Con privilegios exclusivos y un ingreso rodeado de expectativas, todo indica que la llegada de Grecia Colmenares no pasará inadvertida y podría convertirse en el detonante de nuevas tensiones dentro de una convivencia que ya viene cargada de conflictos.