Tamara Pettinato habló del trágico incendio en el departamento de Felipe

"Estamos todo muy tristes, muy shockeados, es un día a día viendo cómo sigue esto. Hay una investigación así que de eso no podemos decir nada. Es una situación para la familia muy triste y para la familia de Melchor también", indicó Tamara.

Y sobre su hermano, precisó: "Lo estamos acompañando, ahora voy para ahí. Melchor era muy amigo de Felipe, toda la familia lo conocíamos también. No conozco a la familia de él pero por supuesto les mandé mis condolencias".

"Estamos a disposición si quieren comunicarse pero entiendo que como nosotros estamos tristes, ellos están devastados", aseguró. Y afirmó que no sabía del supuesto episodio en que la familia de Melchor habría tirado la corona de flores que envió al velatorio los Pettinato.

"No me enteré. En los medios están diciendo millones de cosas que tampoco son ciertas y no podemos estar detrás de cada cosa que se dice", afirmó. Y cuestionó la actual ley de salud mental: "Se podría haber evitado", comentó sobre lo sucedido con su hermano.

Qué dijo Roberto Pettinato sobre el fatal incendio

"Lamento enormemente lo que estamos viviendo ambas familias y demás afectados. Esto ha sido una tragedia que nadie espera jamás que suceda en las vidas de uno", indicó el conductor Roberto Pettinato en un mensaje que envió a sus compañeros de ciclo radial.

"Al comienzo del programa de ayer, me había enterado exactamente minutos antes de un hecho a medias, del cual no tenía información precisa y dimensión del suceso. Y aún menos de la muerte de Melchor, amigo íntimo de mi hijo Felipe", explicó con todo preocupado.

Y argumentó: "Les digo a los oyentes que estos días voy a estar abocado a mi hijo, a mi familia, y a disposición de la familia de Melchor, a los que les envío nuevamente mi más sentido pésame por esta tragedia".

"Espero que sepan comprender mi ausencia en estos días pero es necesario centrarme en ayudar a mi hijo por el momento que nos toca vivir, es así", cerró Pettinato.