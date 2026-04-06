El desagradable planteo de Sol Abraham a Brian Sarmiento para irritar a Andrea del Boca en Gran Hermano

Romina sacó el eje de la discusión a la comediante Yisela Yipio Pintos y analizó de lleno el supuesto pedido que le hizo Abraham al ex futbolista de Banfield con el solo objetivo de sacar de las casillas a Andrea del Boca.

“Que se toque, ¿qué?”, preguntó sorprendida Analía Franchín. A lo que Romina Uhrig comentó sin vueltas: “Solange le dijo a Brian que se masturbe. Eso es horrible y no decimos nada, decimos de Yipio que le dijo que haga la telenovela...”.

Acto seguido, aclaró que el ex futbolista se negó a ese polémico pedido de su compañera para provocar la furia de la actriz: “Brian le dijo que no, pero es un montón”, concluyó terminante indignada con ese supuesto pedido de Abraham a Sarmiento.

Embed

El comentario de Andrea del Boca que hizo llorar a Solange Abraham en Gran Hermano

Andrea del Boca lanzó un comentario que desbordó por completo a Solange Abraham en la casa de Gran Hermano y terminó llorando en vivo en medio de un tenso cruce que obligó a cortar la transmisión en vivo.

Todo comenzó en medio del conflicto por la compra semanal, cuando la actriz le reclamó a Sol no haber comprado alimentos específicos que, según explicó, necesita por indicación médica.

“Tengo una dieta recetada por el médico que tengo que comer galletitas de agua y té y no compraste ninguna de esas dos cosas; entonces como bromatóloga y buena compañera para todo el equipo me duele”, le explicó Andrea Del Boca.

A lo que su compañera reaccionó con dureza: “Cómo te jode lo de bromatóloga, te jode que sepa cocinar, cada vez que digo que soy chef te jode, te muestro el diploma…”.

La discusión escaló rápidamente cuando Andrea comenzó a mencionar a colegas del rubro gastronómico, lo que generó aún más enojo. “Hablá por vos, no por ellos, por qué traés a personas que no me conocen, hacete cargo de lo que decís”, lanzó Solange.

“Yo no te conozco, no sé quién sos, lo único que sé es que tenés una hija de 7 años y que llorás todo el tiempo por ella”, disparó la actriz, metiéndose con un tema que la afectó por completo a Sol y la acusó de "darle un golpe bajo".

"Lloro por mi hija porque la extraño un montón. Me parece un golpe bajo que la metas en esta conversación, sos falsa y mala. Es horrible lo que hiciste, no te perdono, no me hables más. Lo decís de manera burlista”, le dijo indignada.

“¿Es malo hablar de los hijos? hacete la víctima”, retrucó la actriz lejos de sensibilizarse ante su llanto. Y Solange Abraham le respondió entre lágrimas: “La estoy pasando mal por mi hija, te lo conté en la cocina con el corazón y estás aprovechando para hacerme sentir mal”.