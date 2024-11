Tato Young reapareció con un contundente mensaje a dos meses de sufrir un aneurisma

"Hola. Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican, sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. Quiero contarles algunas cosas. La primera es que la medicina me trajo de vuelta...", expresó en su primer posteo desde X.

"Pero no sólo los médicos, de los que ya hablaré. También la salud que construí durante mi vida. Y mis hijos, y mi mamá y mis hermanos y mis familiares y mis amigos. Y la suerte. Y el sistema de salud. Y el deseo de muchos y la voluntad de tantos, también la mía..", aseguró a corazón abierto en su segundo mensaje.

Al tiempo que se despidió con palabras realmente estremecedoras. "En los próximos días iré contando algunas cosas. Y agradeciendo. Sólo les adelanto que la experiencia fue brutal. Toqué la muerte de cerca. Y abracé a la vida en sus formas más diversas, con entregas de amor incomparables. Gracias a todos por este viaje, que recién arranca", concluyó.

Tato Young - TW .jpg

Tato Young sufrió un ACV y fue operado de urgencia

El periodista Gerardo Tato Young fue internado en la Clínica La Trinidad de Palermo y operado de urgencia el 19 de septiembre pasado tras sufrir un ACV en su casa. El conductor se descompensó en la tarde de ese jueves en su casa y fue trasladado de urgencia al centro médico donde fue intervenido de urgencia.

En en el programa Alguien tiene que decirlo de Radio Mitre, que conduce Eduardo Feinmann, María Isabel Sánchez dio detalles de cómo se encuentra Tato tras ser intervenido de urgencia.

“Estaba faltando a Encendidos a la tarde y a su programa porque había ido a Bariloche a acompañar a su hijo a su viaje de egresados. Y vino con una gripe con un resfrío muy fuerte. Estaba sin voz en los últimos días, pero esto no tiene nada que ver. Fue un accidente inesperado que sufrió en el día de ayer a la tarde, un ACV producto de una aneurisma", explicó Sánchez.

Embed

Y contó sobre las últimas novedades de la salud de Tato Young: "Ayer a la noche fue operado, a última hora, bien tarde, en el Sanatorio de la Trinidad. La operación salió bien, gracias a Dios. Mejor de lo esperado porque es un tema delicado. Está recuperándose y obviamente, las próximas 72 horas son cruciales para saber la evolución".

"Nosotros estamos todos rezando por él y por su familia, sus hijos y Lorena (Maciel), la madre de sus hijos y todos pendientes. El doctor Daniel López Rosetti está sobre el tema. Estuvo ayer en el sanatorio tarde y antes de que empiecen a a difundirse informaciones, teorías, rumores y demás, contarle a nuestros queridos oyentes la verdad, absolutamente, la verdad de lo que le está pasando a Tato está recuperándose”, finalizó.

Tato Young, de 52 años, y su colega Lorena Maciel compartieron más de veinte años juntos, y es padre de tres hijos, Miranda, Camilo y Manuel.