Tenso cruce entre Agos y Cata en la casa de Gran Hermano: "Me sentí desilusionada..."

Ahora, Cata volvió a la casa de Gran Hermano, se acercó a Furia, pero se mostró distante de Agos.

"¿Sentís que traicionaste a Agostina?", le preguntó Bautista a Cata. "No, no la traicioné. ¿En qué la traicioné?", contestó la hija del ex jugador profesional Adrián Gorostidi.

"Agos, ¿te sentís traicionada por tu equipo inicial de juego?", indagó el uruguayo. "No me sentí traccionada, pero esperaba otra cosa. Me sentí desilusionada", contestó la chica de San Fernando.

"¿Qué esperabas?", retrucó Cata. "Esperaba ver a la persona que conocí en un principio, que hablaba de principios y valores", sumó Agos y aclaró: "Entiendo que esto es un juego. Que jugamos solos".

"¿Cómo creen que va a seguir la relación de ahora en más entre ustedes?", indagó Joel. "Yo creo que si algo te molestó, me lo podrías haber plateado. Yo soy la misma de siempre", contestó Cata. Está todo bien. El día que salgamos.... si tenemos que hablar, hablaremos", remató Agos.

¡In fraganti! Apareció un video del Paisa de Gran Hermano con la novia de Manzana

Williams López, más conocido como El Paisa, fue uno de los primeros eliminados de Gran Hermano. Aunque estaba en pareja cuando entró a juego, al poco tiempo de su expulsión, el joven contó que se separó.

En las últimas horas, el muchacho de Santa Elisa está envuelto en un culebrón. En la cuenta Gossipeame compartió un video, donde se lo puede ver junto a Luciana Macías, la novia de Federico Farías, famoso como Manzana o Big Apple.

"Estaban saliendo de un supermercado. ¿Le estará serruchando el piso él a Manzana?", escribió Pochi en su perfil en Instagram, dedicado a contar chimentos y noticias de las celebridades.

En diferentes programas, Luciana Macías revalidó su respaldo a Manzana y, cuando le preguntaron si sentía celos de Rosina o alguna chica de la casa, fue tajante. "Yo ya pasé la etapa de ser tóxica. Cuando empezamos la relación sí era celosa. Ahora estoy tranquila", manifestó.

Hay quienes creen que la joven se cansó del conqueteo de la uruguaya con su novio y, por esa razón, ahora las cosas no estarían bien con Manzana. En esta crisis, El Paisa le estaría dando contención a la novia del referente del RKT.