Terminante reacción de María Susini en medio de su separación de Facundo Arana: el video

"Al ver que estábamos atentos en la playa esperando a que salga María, alguien del balneario se metó a avisarle que estaba la prensa porque sabía que ella no quería hablar y la sacaron por el muelle privado de la zona de la escuela de surf", explicó el cronista del ciclo Puro Show (El Trece) mientras se mostraban las imágenes de la modelo con la tabla de surf en mano y dialogando con otra persona, evitando en todo momento acercarse al lugar donde la esperaba la prensa.

“Cuando me acerco y la llamo, mete una cara como diciendo: qué pesado este pibe, se da vuelta y se va”, precisó el notero, dejando en claro que por el momento opta por el silencio público al igual que Facundo, quien por el momento tampoco habló del tema sin confirmar ni desmentir la noticia.

Qué decisión tomó Facundo Arana tras separarse de María Susini

Se conoció la determinación del actor Facundo Arana a unas horas conocerse de su separación de María Susini luego de 18 años juntos y tres hijos en común: India, Yaco y Moro.

El actor tenía pautada de hace unos días una nota con un ciclo de televisión pero a último momento optó por avisar que no brindaría el testimonio.

En el ciclo Puro Show (El Trece) indicaron que tenían programada una charla al aire con el artista para este viernes 23 de enero pero a raíz de conocerse su separación prefirió por no realizar la misma.

“La nota estaba pautada de antemano, pero hoy habló Facundo Arana con nuestra productora y le explicó que estaba muy cansado y que, por esta situación de su separación, prefería no hablar porque estaba muy triste”, contó Pampito apenas comenzado el programa.

Y luego el conductor agregó sobre la difícil situación emocional del actor por la separación de María Susini: "Nuestra productora periodística habló con él que le comentaba esto", concluyó.