Noelia Marzol y Ricardo Canaletti protagonizaron un tenso cruce en el programa de Juana Viale: "Es una..."

Ahí, Marzol intervino y opinó: "Un menor que mata a otro menor... como el caso de Kim, que la arrastraron durante 15 cuadras... Ahí no podés hacer ningún análisis, más que decir que ese chico es una bestia".

"No es una bestia. Para el pibe de 14 está bien lo que hizo porque su objetivo primordial era vender ese auto para conseguir guita y comprar droga", le respondió Canaletti.

La rubia siguió: "Pero no está bien. Ni siquiera se titula persona ese ser. La nena está muerta y él está vivo". Y agregó: "Respetar la vida del otro no es un extremo, es algo que debería ser normal".

Más adelante, en otra parte de la discusión, Noelia remarcó: "Una chica de 13 años es chica para quedar embarazada, pero un nene de esa edad no es grande para ir preso. Si estamos cuidando a una menor de que no quede embarazada, también podríamos bajar la ley imputabilidad para que un nene no pueda matar".

Inmediatamente, el comunicador le contestó: "Comprendeme el concepto: el Estado decide que a los pibes de 14 años no se los pena. Es una visión extrema bajar la ley de imputabilidad". "Hay un montón de gente que no piensa eso", siguió la bailarina.

"Una tontería repetida por un millón de personas sigue siendo una tontería", disparó el periodista."Me faltás el respeto si decís que lo que yo digo es una tontería. Es una falta de respeto decir que lo que dice otra persona es una tontería, siempre", sostuvo Marzol.

Noelia Marzol celebró su aniversario con Ramiro Arias y abrió su corazón: "La mujer más amada"

Noelia Marzol y Ramiro Arias comenzaron su historia de amor en el 2019 y tuvieron dos hijos juntos, Donato y Alfonsina. Con el amor intacto como el primer día, este viernes celebraron su aniversario y se llenaron de sorpresas.

"Hoy 5 años de haberte conocido. 5 Años de sentirme la mujer más amada, respetada, valorada, acompañada y afortunado del mundo! Te amo incondicionalmente! Gracias x comprar esa entrada", escribió la bailarina en un tierno posteo.

Noelia Marzol y Ramiro Arias aniversario

Cabe destacar, que ambos se conocieron cuando Ramiro fue a verla a una función de Sex y luego de ese momento comenzaron a hablar hasta formar el vínculo que mantenían a día de hoy.

Por su parte, él también preparó algo especial para la bailarina y llenó el auto de fotografías juntos. "Hoy es nuestro aniversario y cuando subí al auto después de la función me encuentro con esta obra de arte! Te amo Rama sos único", contó ella.

Además mostró el video del vehículo con las imágenes y luego compartió otro clip con el espejo de su casa también decorado con tiernas postales. "Arte, arte, arte", describió Noelia.