¡Terrible escándalo! Echaron a Anamá Ferreira de un desfile y acusó a Elina Fernández

Anama Ferreira echada desfile por Elina Fernández.jpg

“Hola, ¿qué tal? Soy Anamá Ferreira, trabajo en la moda hace 48 años. Fui una top model y hoy vine acá, al desfile de Adrián Brown. Estoy en la lista y no me dejaron entrar”, comienza explicando a cámara Anamá entre nerviosa e indignada.

En tanto, antes de compartir los diferentes momentos en su fallido intento por entrar, a pesar de figurar en la lista de invitados del diseñador, Ferreira denunció a la mujer de Costantini como la responsable: "Es la primera vez en mi vida, me siento avergonzada de venir acá y que no me hayan dejado entrar. ¿Sabés por qué? Porque Elina es la que está en la parte de la moda del desfile y me saca la policía".

Embed

El filoso descargo de Anamá Ferreira contra la organización del desfile y Elina Fernández

En tanto, ya en su casa tras no haber podido participar del evento de moda, además de compartir los diferentes videos que fue grabando en medio del escándalo, Anamá Ferreira hizo su contundente descargo desde Twitter contra la organización del desfile.

"El desfile era de un diseñador amigo personal de hace muchos años del cual tengo bellísimos vestidos que también compré de sus diversas colecciones. ÉL hace SU desfile y por supuesto me invita a que vaya y me estaba esperando", comenzó explicando.

"Mi nombre estaba en la lista, me lo mostraron y sin embargo me dijeron que no podía pasar por indicaciones 'desde arriba'", denunció visiblemente molesta.

Embed

Y sumó: "Si ella todavía sigue enojada conmigo por lo que pasó hace muchos años, de lo cual yo en su momento le pedí disculpas en persona y reconocí mi error, es un tema personal y estoy dispuesta a juntarme a tomar un café y resolverlo. Pero mezclar lo personal con lo profesional, no corresponde y no es maduro de su parte".

Así como también Anamá siguió disparando contra la mujer de Costantini al asegurar que "Ella le faltó el respeto a los deseos del diseñador, quien invita a quien él quiere a su desfile, y me faltó el respeto a mi y a mi carrera de más de 45 años de la moda en Argentina, por un problema personal".

"Habla del poco profesionalismo de su parte y de su falta de ubicación. Todavía no puedo creer lo que esta mujer con evidente falta de experiencia profesional me ha hecho pasar. Lo del pasado personal me disculpé en su momento en persona y reconocí mi error", remarcó también Anamá.

Anamá Ferreira descargo TW.jpg

Al tiempo que que insistió: "Ahora hacer esto varios años después en un lugar al que yo estaba invitada por lista y sacarme con la policía es un papelón y una falta de respeto total". "Si esta 'organizadora de desfiles' no sabe respetar los deseos de los diseñadores que presentan su colección e invitan a quienes quieren, mezclando problemas suyos personales con los diseñadores que no tienen nada que ver, es una falta de respeto absoluta" concluyó furiosa.