El tenso momento de Giuliana Salguero al aire en TN: se llevó una prenda de un local y pasó lo peor

La cronista de TN Giuliana Salguero fue la protagonista de un episodio al aire que rápidamente se volvió muy comentado desde las redes sociales en la tarde del martes.
La cronista de TN Giuliana Salguero vivió un insólito momento cuando se llevó una prenda de un local de Recoleta y la comerciante salió para que se la devuelva. El video.
La periodista fue protagonista de un incómodo momento en vivo en un local de bikinis en el barrio porteño de Recoleta durante un móvil para el noticiero Nuestra tarde.
La situación ocurrió mientras realizaba una nota acerca del calor agobiante en la Ciudad de Buenos Aires en una tienda de bikinis, donde en diálogo con una de las vendedoras, la periodista se terminó retirando del lugar con una de las prendas en su mano y a los pocos segundos fue buscada por la mujer para que la devuelva.
"Vendeme o regalame algo, un traje de baño, a mí me gustó esta", le decía Giuliana Salguero mientras observaba los diseños en el perchero. Al tomar una que le había gustado, le consultó su precio y exclamó ante la respuesta de la comerciante: "77 mil, yo sabía que me iba a quedar un poco cara esta".
"Me la llevo, dale… Me la llevo. Bueno fue un placer, hasta luego", dijo luego a los pocos segundos tras terminar la entrevista y retirarse del local con la bikini que más le había gustado. Contenta, apenas salió del comercio le comentó a otra persona que se encontraba caminando: "Señor me acaban de regalar esta bikini, estoy de muy buen humor".
Pero todo no terminó ahí ya que al instante la comerciante fue a buscar a la cronista y le pidió que le devuelva la prenda. "La vino a buscar, fui feiz por dos minutos pero son dos minutos que valieron la pena", dijo al aire Giuliana Salguero entre risas y un poco de resignación al quedarse sin la bikini.
Lo cierto es que esa escena despertó un gran debate en las redes y la cronista fue duramente cuestionada por su actitud frente a la vendedora donde varios usuarios acusaron de haber intentado llevarse la bikini sin permiso.
Sin embargo, lejos de tomarse a mal el tema, la periodista compartió el video en sus redes y le quitó importancia a la polémica que se instaló en las últimas horas por su accionar en la nota durante la nota en la calle.
Mientras hacía una nota al aire, la notera de TN Giuliana Salguero descubrió a dos personas que querían llevarse sus cosas. La cronista vivió un momento complicado cuando estaba haciendo una nota por la subida del calor.
A la periodista la mandaron a repartir agua a una heladería en la que además tenía hielo, pero mientras hablaba con una entrevistado notó que había personas llevándose eso.
Giuliana los encaró y les comentó que la era de ella. "¿Y eso chicos? Es mi heladerita, no te la lleves por favor", les dijo. "La estábamos por llevar", le respondieron.
Ellos les contaron que eran unos vendedores ambulantes de agua y querían aprovechar ese recipiente lleno de hielo para poder seguir vendiendo.
La notera terminó regalándoles el hielo del contenedor que ellos se llevaron un poco tímidos al darse cuenta de que estaba en vivo y todo quedó registrado en las cámaras.