El tenso momento de Giuliana Salguero al aire en TN: se llevó una prenda de un local y pasó lo peor

"Me la llevo, dale… Me la llevo. Bueno fue un placer, hasta luego", dijo luego a los pocos segundos tras terminar la entrevista y retirarse del local con la bikini que más le había gustado. Contenta, apenas salió del comercio le comentó a otra persona que se encontraba caminando: "Señor me acaban de regalar esta bikini, estoy de muy buen humor".

Pero todo no terminó ahí ya que al instante la comerciante fue a buscar a la cronista y le pidió que le devuelva la prenda. "La vino a buscar, fui feiz por dos minutos pero son dos minutos que valieron la pena", dijo al aire Giuliana Salguero entre risas y un poco de resignación al quedarse sin la bikini.

Lo cierto es que esa escena despertó un gran debate en las redes y la cronista fue duramente cuestionada por su actitud frente a la vendedora donde varios usuarios acusaron de haber intentado llevarse la bikini sin permiso.

Sin embargo, lejos de tomarse a mal el tema, la periodista compartió el video en sus redes y le quitó importancia a la polémica que se instaló en las últimas horas por su accionar en la nota durante la nota en la calle.

Intentaron robarle en vivo a la notera de TN

Mientras hacía una nota al aire, la notera de TN Giuliana Salguero descubrió a dos personas que querían llevarse sus cosas. La cronista vivió un momento complicado cuando estaba haciendo una nota por la subida del calor.

A la periodista la mandaron a repartir agua a una heladería en la que además tenía hielo, pero mientras hablaba con una entrevistado notó que había personas llevándose eso.

Giuliana los encaró y les comentó que la era de ella. "¿Y eso chicos? Es mi heladerita, no te la lleves por favor", les dijo. "La estábamos por llevar", le respondieron.

Ellos les contaron que eran unos vendedores ambulantes de agua y querían aprovechar ese recipiente lleno de hielo para poder seguir vendiendo.

La notera terminó regalándoles el hielo del contenedor que ellos se llevaron un poco tímidos al darse cuenta de que estaba en vivo y todo quedó registrado en las cámaras.