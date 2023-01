Thiago Medina anunció el gran paso que dará por Daniela de Gran Hermano 2022: "Me gustaría..."

"Estamos juntos, afuera nos vamos a ver y vamos a seguir la relación", afirmó Thiago, dispuesto a avanzar con la chica de Moreno. Además, el joven remarcó que no se sintió traicionado por ella. "No me molestó el juego de ella. Entró con sus objetivos y los cumplió", sostuvo.

Thiago en el debate de Gran hermano 2022.jpg

El ex Gran Hermano 2022 reveló que está dispuesto a dar un paso importante por su noviazgo con Daniela. "Me gustaría conocer a sus papás porque nosotros compartimos muchas cosas juntos", aseguró.

Respecto a las críticas de sus hermanas a su nueva pareja, Thiago aclaró que tendrá que quedar todo en el pasado. "La van a tener que conocer, quieran o no", enfatizó.

Al finalizar, el joven mencionó a quiénes ve en la final del reality. "Mis favoritos son Nachito, Dani y El Primo (Marcos). Son mis favoritos porque son con quienes tuve mayor relación en la casa", cerró.

thiago-medina-gran-hermano.jpg

La llamativa reacción de Thiago de Gran Hermano 2022 cuando vio a su ex en la TV

A poco de haber dejado la casa de Gran Hermano 2022, Thiago Medina visitó el piso de LAM (América TV). En el ciclo de Ángel de Brito, el joven de La Matanza se llevó una sorpresa cuando se enteró que su ex, Lucía, había dado una nota.

"Hablamos con tu ex novia...", le dijo el conductor. "¿Quién? No... es una amiga de mi hermana", respondió el invitado, algo desconcertado con la situación.

Embed

Ángel compartió al aire un fragmento de la entrevista que le hicieron a Lucía, donde la joven mencionaba que había tenía una charla cuando Thiago fue elegido para entrar a Gran Hermano 2022: "Hablamos para separarnos para no pelearnos, ni nada, pero quedó todo bien entre nosotros".

Después de ver la nota de su ex en LAM, Thiago se mostró sonrojado. "La conoces... te hiciste medio el gil recién", exclamó el conductor. "Sí, la conozco...", reconoció el muchacho de La Matanza.

Al igual que Lucía, el ex GH reveló que fue lo que conversaron antes de la exposición en la TV. "Nos habíamos separado anteriormente. Tuvimos una charla y le dije que si entraba ahí, no quería entrar con nadie, quería entrar solo", concluyó.