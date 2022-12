Thiago Medina y su polémica frase en Gran Hermano 2022: "Tendría que haber entrado diciendo que era gay"

Embed Que lindo comentario que tiene Thiago Pq si fuera gay, Agustin estaria con el? Pq siempre la sexualidad de Agustin amigo, harta #gh #gh22 #granhermano pic.twitter.com/axxqRz1MEg — analista de gh (@hanvorguesa) December 3, 2022

Así quedó demostrado en una conversación que mantuvieron en el deck del jardín: “Siempre lo mismo, ya me pudre, la verdad que me estoy pudriendo”, lanzó Thiago.

Y ahí el Conejo le dijo: “Entramos como participantes y salimos como psicólogos”. A lo que Medina cerró con un polémico comentario que se replicó de inmediato en las redes: “Tendría que haber entrado (a la casa) diciendo que era gay”.

Parece que tras los días de pasión y sexo desenfrenado con Daniela, Thiago está un tanto cansado del romance y así ya lo expresa con sus compañeros de reality.

Daniela de Gran Hermano 2022 se arrepiente de haber tenido sexo con Thiago: el explosivo motivo

Después del meteórico y fogoso romance entre Daniela Celis y Thiago Medina en la casa de Gran Hermano 2022, la morocha tal parece que está arrepentida de haber dado rienda suelta a sus pulsiones sexuales con el chico de González Catán.

Así se lo confesó a Marcos en una charla que pareció una revelación terapéutica, al confiar que afuera del reality de Telefe tiene un amor que la está esperando, por lo que piensa que tiró todo por la borda.

"No estábamos juntos. Pero quedó en 'disfrutá y cuando salís vemos qué hacemos'. Yo te juro que no pensé que iba a tener algo acá adentro con alguien. No me arrepiento de nada. Pero creo que de la puerta para afuera, cagué toda mi vida", reveló una angustiada Daniela por lo que pueda pasar cuando salga de Gran Hermano.

"En mi vida común soy tan políticamente correcta y me cuido tanto. Yo amo con todo mi corazón a mi familia, pero cada error que tengo me lo señalan y esto es un montón. 'Mirá, hace 5 años que estaban juntos y se está revolcando con un pendejo, qué hija de puta'. Me quemé para afuera con mi entorno", analizó en voz alta la reacción de su familia.

Pero al mismo tiempo, la morocha reconoció la irresistible atracción que siente por Thiago a pesar de todo. "Hice todo lo que no soy, pero este pendejo viene, me da un beso y me vuela la cabeza. De hecho, no sé por qué. No tiene nada de lo que me gusta en una persona. Somos tan distintos que quizás por eso me atrae y se fue todo de las manos", concluyó la morocha en la improvisada sesión de terapia con el salteño.