El tremendo testimonio de la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022: "Pensé en matarme"

Y luego de este lamentable hecho, y tras varios días de silencio en las redes, la hermana de Thiago, Camila, decidió utilizar su cuenta de Instagram para publicar un contundente mensaje. “Quiero que se pase esta tormenta que estoy viviendo. Quiero volver a ser yo y sonreír como antes”, escribió junto a una postal suya, donde se la ve triste por ese difícil momento que le toca vivir.

Ahora, en una entrevista radial, Camila volvió a referirse a la dura historia familiar y realizó duras declaraciones: "Estoy bien, estoy saliendo adelante con mi familia. La estoy luchando sola y bien orgullosa de mi misma. Estoy saliendo adelante con mis hermanos después de todo lo que nos toca vivir", comenzó diciendo en dialogo con El Show de Ulises Jaitt, ciclo que se emite por Radio XLFM.

Luego confesó que intentó suicidarse por la pérdida de su mamá. Aseguró que intentó ahorcarse en un árbol y se salvó porque se cortó la soga. "La pérdida de mi mamá. Es algo que no pudo cicatrizar, a veces la sigo esperando. Sigo de pie y saliendo adelante. Tuve bajones... Pensé en matarme", dijo.

Y detalló: "Me fui a la costa una vez y no se que pasó, pero sé que estuvo mi mamá ahí. Quise ahorcarme en un árbol, pero se cortó la soga. Son cosas de la vida, tenía 18 o 19 años, hoy tengo 28 años y no haría algo así".

"El apoyo que tuve en ese momento fue de mi papá y de mi madrina del corazón, mi mamá mi todo, se llama Karina. Ella es todo para mí, ella me contuvo. Abro mi corazón porque sentí decirlo. Uno puede decir, 'falleció tu mamá', pero nada es fácil en la vida. Tuve un Dios y a mi mamá que siempre me aguarda. A veces pregunto de dónde saco tanta fuerza para salir adelante", cerró Camila.

camila-thiago-medina.jpg

La palabra de la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022 tras la detención de su padrastro

Julio Ricardo Medina, padre de Thiago Medina, el participante de Gran Hermano 2022, fue detenido tras una dura acusación.

Su hijastra, Camila Ayelén Deniz, de 28 años, lo denunció por violencia de género tras sufrir golpes y amenazas, de acuerdo a lo que consta en el escrito registrado en la Comisaría de la Mujer.

Julio Ricardo Medina ingresó a la vivienda familiar "en estado de ebriedad y comenzó a mantener un discusión" con su hermana, Brisa Medina (19), en la que a su vez intercedió su hermano Lautaro Caceres (16), a quien el agresor "intentó ahorcarlo".

Según relató la denunciante, "a raíz de varios gritos" se despertó y fue en defensa de sus hermanos, momento en que su padrastro comenzó a agredirla con golpes de puño. De un momento a otro, en plena paliza, la víctima logró salir y refugiarse "en la casa de mi vecino".

Acto seguido, tras el llamado correspondiente al 911 acudió personal policial y una ambulancia, para darle atención médica, y luego siendo trasladado al hospital local para mayores cuidados.