Daniela de Gran Hermano 2022 se arrepiente de haber tenido sexo con Thiago: el explosivo motivo

"No estábamos juntos. Pero quedó en 'disfrutá y cuando salís vemos qué hacemos'. Yo te juro que no pensé que iba a tener algo acá adentro con alguien. No me arrepiento de nada. Pero creo que de la puerta para afuera, cagué toda mi vida", reveló una angustiada Daniela por lo que pueda pasar cuando salga de Gran Hermano.

"En mi vida común soy tan políticamente correcta y me cuido tanto. Yo amo con todo mi corazón a mi familia, pero cada error que tengo me lo señalan y esto es un montón. 'Mirá, hace 5 años que estaban juntos y se está revolcando con un pendejo, qué hija de puta'. Me quemé para afuera con mi entorno", analizó en voz alta la reacción de su familia.

Pero al mismo tiempo, la morocha reconoció la irresistible atracción que siente por Thiago Medina a pesar de todo. "Hice todo lo que no soy, pero este pendejo viene, me da un beso y me vuela la cabeza. De hecho, no sé por qué. No tiene nada de lo que me gusta en una persona. Somos tan distintos que quizás por eso me atrae y se fue todo de las manos", concluyó la morocha en la improvisada sesión de terapia con el salteño.

Gran Hermano 2022: la noche a puro sexo y romance que pasaron Thiago y Daniela

La pareja que se formó entre Thiago y Daniela en Gran Hermano 2022 (Telefe) es pura pasión, y en muy poco tiempo ha pasado por todos los estadíos de una relación: amor, peleas, separación y reconciliación.

Este lunes, Santiago del Moro mostró qué fue lo que pasó entre Thiago Medina y Daniela Celis tras superar la crisis, y las imágenes hablaron por si solas.

En un video se puede ver a la parejita durante toda una noche, pasa por varios rincones de la casa y en todos con el mismo objetivo: reafirmar la pasión que sienten el uno por el otro.

"Si lo nuestro es calentura, nos vamos a dar cuenta en este momento", comenzó diciendo Daniela mientras se encontraban en "la cabaña del amor", como muchos le dicen al sauna, y ese fue sólo el comienzo.

De allí pasaron a la ducha, luego al cuarto, y finalmente volvieron a la ducha para coronar una noche en la que la pasión y el romance fueron los grandes protagonistas.