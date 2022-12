Tini Stoessel reveló detalles de la charla que tuvo con Rodrigo de Paul, antes de la final en el Mundial Qatar 2022

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini reveló que Rodrigo se comunicó con ella preocupado porque creía que tenía una lesión. "Cuando me manda el mensaje ‘creo que me lesioné' y me llama. No podía hablar. '¿Qué hago? ¿Juego o no juego?', me dijo", detalló.

Finalmente, ella le dio su apoyo y Rodrigo pudo jugar ante Países Bajos. "Yo estoy ahí, siempre. En cualquiera de las decisiones que tome, voy a estar. Y él decidió lo que todos sabemos. Es un amor incondicional, un orgullo y no podía parar de llorar”, cerró.

Tini Stoessel reveló en LAM por qué se enamoró de Rodrigo de Paul: "Fue su manera de..."

El viernes, en exclusiva, Tini Stoessel fue entrevistada por Ángel de Brito en LAM (América TV), y habló de todo, incluso de las críticas que recibió por ir a Qatar para alentar a su novio, Rodrigo de Paul.

Tini, además, se refirió a la salud de su papá, que este año pasó por momentos muy delicados. "Nos dijeron que nos despidamos", recordó completamente quebrada.

"Siempre me pongo a llorar, este proyecto es de los dos, estos shows, pasar el mundial juntos, así que estar acá juntos es un milagro", dijo.

Al ser consultada sobre las críticas por su participación en el mundial, Tini le aseguró a Ángel que el sueño de ir al mundial lo compartía con su padre, y se dijo a si misma: "¿Cómo voy a dejar de tomar decisiones por algo externo a mi vida?", se preguntó.

Tini Stoessel a fondo sobre su relación con Rodrigo de Paul

Y a corazón abierto reveló qué fue lo que la enamoró de De Paul: "Su manera de ver la vida y la manera que tiene de no ponerle tanto peso a las cosas que no son importantes", comenzó.

Tini aseguró que se enamoró de "el amor por su familia sus hijos, su familia, sus amigos de toda la vida, por su manera de ver la vida"

"Esta emoción es de lo feliz que estoy, de terminar el año así. Las personas saben como soy, cómo fueron las cosas y con eso estoy tranquila y en paz", cerró sobre las críticas que recibió por su relación con Rodrigo de Paul.