La tierna foto de Rodrigo de Paul con su hija que conmovió a Tini Stoessel

Y luego el el futbolista se fotografió con la nena disfrutando del show de la cantante pop. En otro momento subió al escenario con la camiseta de la Albiceleste, que también llevaba puesta la cantante, y levantó la copa para hacer delirar a todos los presentes.

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, asi que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, le dijo Rodrigo a Tini en el escenario.

Rodrigo de Paul

La furia de Camila Homs con Rodrigo de Paul

Cabe recordar que Rodrigo de Paul pasó largas horas junto al resto de sus compañeros en el festejo del martes pasado. Apenas terminó el recorrido, del que pudieron salir en helicópteros y volver al predio de la AFA en Ezeiza, De Paul corrió a visitar a Tini y no a sus hijos.

Este hecho despertó la furia de Camila Homs, quien lo esperaba junto a sus hijos que no lo veían desde hacía dos meses. Hasta incluso le había comprado un regalo para que su hija Francesca se lo diera su papá.

Pero según se supo después, una de las razones por las que el campeón del mundo no habría podido llegar a ver a sus nenes en la zona de Puerto Madero se debió a la congestión del tránsito que había ese día luego de la caravana.