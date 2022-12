Tini Stoessel y Rodrigo de Paul generaron gran revuelo en un local: el fuerte pedido del futbolista

"Para nosotros también hoy son las Fiestas. Los único que les pido es que necesitamos comprar. Por favor, ¿pueden mantener la calma?", comenzó De Paul.

"Agradecemos todo el amor, pero necesitamos que nos dejen un poquitito para poder comprar. Nada más, por favor. Dejen un poco de tranquilidad", continuó, mientras Tini saludaba a los seguidores con la buena onda que la caracteriza.

Incluso, luego de que un fan de la cantante le diga "Tini, tocame la mano, por favor", la artista no dudó y cumplió con su deseo.

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, juntos en el show de Tini Stoessel

Tras ganar la Copa del Mundo en Qatar, el futbolista se vino a la Argentina y se presentó públicamente en el escenario, y le dedicó hermosas palabras a su novia.

El jugador fue con su hija Francesca y fue aplaudido por los fanáticos. La gente además comenzó a cantar al ritmo de “Dale campeón”. Y Tini le dedicó unas tiernas palabras: “Te amo”, lo aplaudió y celebró junto con el público.

Rodrigo además emocionó a todos al hablar de su novia desde el escenario: "Les voy a contar por qué amo a esta mujer. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor", expresó a corazón abierto.

Lo cierto es que el viernes por la noche, en una nueva función de Tini en el Campo Argentino de Polo, otro campeón del mundo que estuvo presente en el show fue Leandro Paredes.