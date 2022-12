El doble juego y la ¿traición? de Wanda Nara a Tini Stoessel con Camila Homs

Embed

Pero hete aquí que tras dejar a las pequeñas durmiendo en casa, la rubia se fue a tomar unos tragos al boliche Tequila con el referente de la cumbia 420, donde se encontraron no sólo con el actual novio de Tini, con quien L-Gante se sacó una foto, sino también con Camila Homs.

Wanda Lgante y de Paul historias.jpg

Lo cierto es que la ex pareja de Rodrigo de Paul, y madre de sus dos hijos, también salió a disfrutar de la noche con amigas casualmente al mismo bar. Y ni bien se cruzó con la mayor de las Nara, no dudó en pedirle una foto que se apuró a compartir en sus redes sociales, ya que Wanda por supuesto aceptó inmediatamente.

Así las cosas, ¿qué dirá de todo esto Tini Stoessel?, que seguramente a esa hora ya estaba descansando para prepararse para el show de esta noche.

Camila Homs y Wanda Nara en Tequila.jpeg

El tremendo mensaje de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ¿para Camila Homs? en medio del show de la cantante

En la noche del jueves, Rodrigo de Paul, campeón del mundo con la Selección Argentina luego de ganar el Mundial de Qatar 2022, estuvo presente en el primer show de su novia, Tini Stoessel, en el Campo Argentino de Polo.

El jugador fue con su hija Francesca y fue aplaudido por los fanáticos. La gente además comenzó a cantar al ritmo de “Dale campeón”. Y Tini le dedicó unas tiernas palabras: “Te amo”, lo aplaudió y celebró junto con el público.

En otro momento subió al escenario con la camiseta de la Albiceleste, que también llevaba puesta la cantante, y levantó la copa para hacer delirar a todos los presentes.

Camila Homs

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, asi que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, le dijo Rodrigo a Tini en el escenario.

Pero además se vivió un momento picante cuando Tini cantaba uno de sus más exitosos temas: La Triple T. En el momento del estribillo la cantante y el futbolista gritaron de manera efusiva "que los envidiosos se vayan pal carajo". De inmediato, muchos empezaron a decir que ese mensaje estaba dirigido a Camila Homs, quien en los últimos días manifestó su furia con el padre de sus hijos.