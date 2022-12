Tití Fernández hizo un inesperado anuncio tras el triunfo de Argentina en la final del Mundial 

En la previa del partido frente al seleccionado de Australia. En aquel momento, Tití había subido un posteo a sus redes sociales recordando a su hija: “Hola, Sole. Hoy hace 8 años y 5 meses de ese accidente de mierda que te llevo para siempre. Estábamos juntos disfrutando el Mundial, como yo ahora, pero solo, sin vos, vamos a ver si esta vez se da y la vuelta que casi fue en el Maracaná acá se convierte en realidad. Como te extrañamos, hijita”.

Y en las últimas horas, el periodista aseguró que había cubierto su último partido desde el campo de juego: “Quiero agradecerle a la gente que pensó que yo podía estar acá. Me quería despedir de esta manera, no quería irme por la ventana: me quería ir laburando”.

Por último, entre lágrimas, deslizó que "el fútbol me dio todo, aunque me sacó una cosa que yo quería mucho”, en referencia a su hija. Posteriormente, le agradeció a la TV Pública por el lugar que le dieron y a “todo el mundo”.

Desgarrador mensaje de Tití Fernández a 8 años de la muerte de su hija

La hija de Tití Fernández, María Soledad Fernández, falleció en julio de 2014 durante el mundial de Brasil en un accidente automovilístico en la ruta de San Pablo a Belo Horizonte.

En diciembre, el periodista cumplió 70 y no se olvidó de su hija tras aquella fatal muerte durante el mundial de Brasil 2014 cuando tenía apenas 26 años.

Al cumplirse el sábado 2 de julio 8 años de aquel fatal día, el periodista deportivo compartió un sentido posteo en Instagram para recordar a su amada hija y reveló cómo le contó la trágica noticia a su esposa, Nora.

"Hoy hace 8 años, estaba en Bello Horizonte desayunando, esperando a Sole que venía de San Pablo, nos habíamos despedido en la cancha con un beso y un “chau pa, hasta mañana”, pero en lugar de llegar ella, vino muy nervioso el Negrito Carneiro que era el camarógrafo que trabajaba conmigo en Brasil y me dio la peor noticia que recibí en mi vida, que hubo un accidente en la ruta y que en ese accidente había muerto Sole", comenzó su triste recuerdo Tití.

"Imposible describir lo que sentí, me paralice, empecé a a gritar que no podía ser, que no podía haber muerto mi hija, que era un error, pero era verdad, que locura amigos, Nora en Miami con la familia del Mono Burgos y Sergio George, yo sin saber que hacer, el accidente había sido a 180 km, por suerte apareció la generosidad de mucha gente que se puso a disposición, con el vice consul Mariano Guida, Noelia Real, el Negro Saccone, Carneiro y Rambert un productor y un equipo médico (tenían miedo que me pasara algo) arrancamos para Oliveira", siguió.

"Había un problema grande, había que ver cómo se lo decíamos a Nora, hablé con mi a querido amigo él Dr Guillermo Bortman que consiguió que le dieran unos tranquilizantes a Nora antes de que yo la llamara, tuve que mentirle, decirle a que había tenido un accidente, que estaba muy complicada, pero que la íbamos a trasladar en un avión sanitario y la iban a sacar adelante", amplió el periodista deportivo.

"Tuvieron que sacarle el chip del teléfono porqué la noticia estaba en todos en los medios y no quería que se enterara, todo muy difícil, pude cambiarle el pasaje para a que vuelva y Natàlia George y el mono Burgos viajaron con ella, el viaje fue interminable, fue muy duro lo que viví desde que llegamos al hospital adonde estaba Sole. No se imaginan lo que significa tener que reconocer el cuerpo de una hijita muerte, hacer todos los trámites para poder traerla a Bs As, mucho dolor, horas sufridas que me van a acompañar toda la vida", profundizó sobre ese fatal momento.

Y cerró: "En una reunión había conocido a @marianorecaldeok que era presidente de Aerolíneas, de por vida voy a agradecerle todo lo que hizo para que pudiéramos trasladar a Sole esa misma noche. Otro día les sigo porqué ahora no puedo. Sole, amor, Ya pasaron 8 años y cada día te extrañamos más #teamamos #nuncatevamosaolvidar".