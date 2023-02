Todas las fotos del casamiento de la mamá de Sofía Jujuy Jiménez y un mensaje súper emotivo

"Se casa mi mujer favorita en el mundo, ella vuelve a apostar al amor, soñadora, guerrera, siempre fuerte y con esa sonrisa gigante que tanto la caracteriza", dijo Jujuy en sus redes.

"Lo importante es que ella está feliz y se caga de risa de todo", publicó la novia de Bautista Bello, con quien hace muy poco se amigó.

Jujuy Jiménez volvió con su novio polista: las primeras fotos juntos en Punta del Este

En abril de 2022, se conocía la información del final del romance entre Sofía Jujuy Jiménez y el polista Bautista Bello, después de un año de noviazgo.

Lo cierto es que el verano 2023 volvió a unir a la modelo con el deportista y se muestran juntos y muy cariñosos desde Punta del Este, donde disfrutan de las vacaciones.

Jujuy se mostró sonriente, a los besos y trago en mano con Bautista, en lo que es una nueva oportunidad que se da la pareja, tras unos meses separados.

“Estando en Qatar un día me cruzo a unos amigos de él, se me acercan y me saludan y lo llamé por teléfono, videollamada, y fueron dos horas y media hablando, de la nada. Y terminamos diciendo que cuando vuelva nos tenemos que ver. Y desde que nos vimos no nos pudimos separar”, reconoció la modelo en charla con el ciclo LAM, América Tv.

Jujuy Jiménez venía del viaje al Mundial Qatar 2022 donde alentó a la Selección Argentina, luego se instaló unas semanas en los exclusivos balnearios de la costa uruguaya para disfrutar del sol, arena y mar.

Viva el amor.

