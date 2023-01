Jujuy Jiménez volvió con su novio polista: las primeras fotos juntos en Punta del Este

Jujuy se mostró sonriente, a los besos y trago en mano con Bautista, en lo que es una nueva oportunidad que se da la pareja, tras unos meses separados.

jujuy jimenez 1.jpg

“Estando en Qatar un día me cruzo a unos amigos de él, se me acercan y me saludan y lo llamé por teléfono, videollamada, y fueron dos horas y media hablando, de la nada. Y terminamos diciendo que cuando vuelva nos tenemos que ver. Y desde que nos vimos no nos pudimos separar”, reconoció la modelo en charla con el ciclo LAM, América Tv.

Jujuy Jiménez venía del viaje al Mundial Qatar 2022 donde alentó a la Selección Argentina, luego se instaló unas semanas en los exclusivos balnearios de la costa uruguaya para disfrutar del sol, arena y mar.

Viva el amor.

RS FOTOS

jujuy jimenez 2.jpg

Jujuy Jiménez elogió el italiano de Wanda Nara y la cruzaron: "Hace años que..."

Wanda Nara habló en la televisión de ese país sobre el escándalo entre la China Suárez y Mauro Icardi a un año de que estallara el tema en público.

La rubia lloró al hablar del final de su relación con el futbolista Mauro Icardi y recordar aquel mal momento que pasó con la China Suárez, conocido mundialmente como el Wandagate.

“Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal. Y me dijo que ha visto a una persona”, remarcó Wanda Nara.

En medio del culebrón entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Jujuy Jiménez elogió el idioma italiano de Wanda Nara en un posteo que hizo la rubia en Instagram y la cruzaron en las redes.

"Qué grosa hablando italiano", comentó la morocha en la publicación. A lo que una usuaria retrucó quitándole mérito a su manejo de idioma: "Hace años que está viviendo en italia...". Y Jujuy sentenció: "No todos lo logran".