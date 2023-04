Las fotos del festejo de Marcelo Tinelli por sus 63 años rodeado de sus cinco hijos

marcelo tinelli festejo cumple 3.jfif

“Que pleno y feliz me siento en la previa de mi cumple con mis 5 hijos. Los amo tanto tanto Mica, Cande, Fran, Juani y Lolo. Noche mágica”, escribió el gerente artístico de América acompañando el posteo de varias imágenes del festejo íntimo.

marcelo tinelli festejo cumple.jfif

"Chelo, viejo, papá… Feliz cumpleaños! Te amo con todo mi corazón. Siempre con vos. Sé siempre muy feliz y nunca pierdas tu sonrisa que encandila", le dedicó Cande Tinelli en sus redes, y quien también le envió un cariñoso saludo fue su ex, Guillermina Valdés, mamá de Lolo, el hijo menor del conductor.

marcelo tinelli festejo cumple 2.jfif

"Feliz cumple queridísimo Marce, por estos casi 10 años de amor, amor y amor que tanto bien me hicieron y por este maravilloso hijo que compartimos", le dijo.

El video de la sorpresa más especial para Marcelo Tinelli a días de su cumpleaños: "No lo puedo creer"

Marcelo Tinelli está pasando por un momento muy especial y de mucha expectativa tras confirmar su regreso a la televisión en este 2023 en la pantalla de América Tv, donde además de conducir su clásico ciclo ShowMatch en el prime time y el Bailando será también gerente de contenidos del canal de Palermo.

Lo cierto es que en este momento de absoluta felicidad por su regreso confirmado a la pantalla, el conductor mostró un emotivo momento familiar que vivió a días de cumplir 63 años (1 de abril).

Marcelo mostró un video en Instagram donde se ve la tremenda sorpresa que le dio su hija Juana Tinelli al volver de París, Francia, antes de lo previsto, y así sorprender a su papá a pocos días de su cumple. Se acercó a la habitación y el animador al darse cuenta de su presencia se fundieron en un eterno abrazo.

"Y si algo me faltaba para completar esta inmensa felicidad que tengo, es que haya vuelto de París, de sorpresa para mi cumple @juanittinelli1. Con lo que la extrañaba", reflejó emocionado el conductor en su posteo.

Y agregó lo que sintió al ver a su hija al lado: "Casi me muero cuando me despertó esta mañana. Me morí de amor. Ahí estaba Justo @lucianotirri para grabar este momento único. Te amooooooo mi Juani, mi pebe hermosa. Voy a pasar mi cumple con mis 5 hijos acá. No lo puedo creer".