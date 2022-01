Tomás Fonzi, ¿se ve en la final de MasterChef Celebrity?: "Se está poniendo intenso"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tomás Fonzi (@fonzista)

"Cada vez se está poniendo intenso, es una etapa de mucha exigencia. Hay días que zafo y otros días que no la pego. Pero me siento muy bien con mi participación", comenzó diciendo Fonzi.

Sobre la incorporación de nuevas figuras como el ingreso de Malena Guinzburg y Barbie Vélez, opinó: "Hay una renovación de participantes y me parece muy bien. Es un certamen de cocina pero también es un programa de televisión y cada uno aporta su impronta, su personalidad... La producción tiene un buen ojo y sabe llevarla en ese sentido y en todos los aspectos. Es un programa que está muy bien hecho".

Tomás Fonzi, ¿posible finalista de MasterChef?

"No me veo en le final, no sé. Falta tanto para eso. Yo estoy muy feliz con estar aprendiendo todo lo que se aprende. Poder cocinar con todos esos recursos, no solo con los ingredientes y la materia prima sino también con todos lo elementos que usamos para cocinar. Es un placer", remarcó.

Por último, al ser consultado sobre quién es su preferido del jurado, dijo: "Los tres son mis preferidos, los amo a los tres y me divierten mucho".

Tomas Fonzi habla de su participación en MasterChef Celebrity

Su regreso al teatro con Somos Nosotros

Cabe destacar que Tomás Fonzi se encuentra haciendo teatro en Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Junto Sofía Pachano y Mica Lapegüe protagonizan la obra Somos Nosotros.

"Estoy muy contento con esta obra. Se ha formado un buen elenco, un lindo equipo y la respuesta de la gente es muy buena. Los boca en boca funcionan y así lo hacen saber. Hay mucha risa porque es una gran comedia", destacó Fonzi.

Con dirección de Ariel Del Mastro, bajo textos de Macarena Del Mastro y Marcelo Caballero, Somos Noso­tros es una de las grandes apuestas teatrales de la calle Corrientes para el 2022. Completan el elenco Fede Cyrulnik y Lionel Arostegui.