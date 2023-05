Tomás Holder dio sus claves para alcanzar el éxito y criticó a quienes se levantan a las 7 de la mañana para trabajar

Embed

“Muchas veces me han preguntando cómo ser exitoso en la vida. Bueno, se los voy a decir una vez y presten atención", comenzó diciendo Tomás Holder y siguió: "En la vida tenés que ser constante y no tenés que tener vergüenza a nada. La vergüenza te limita. Yo cuando arranqué en Tik Tok me banqué miles de críticas. Era de Rosario, con un celular de mierda, videos de mala calidad... y llegué hasta donde estoy”.

Por otro lado, el ex GH se mostró orgulloso de tener “la vida que quiere, con la gente que quiere” y afirmó que no tiene horarios, no depende de nadie, tiene su plata, "todo en ley, todo correcto”.

“Siguiente paso, visualizarte. Visualizá dónde querés estar, cuándo querés llegar ahí y cómo querés llegar ahí. Yo siempre visualicé dónde quería estar y lo sigo haciendo. Y lo voy a lograr, porque soy un chico constante”, continuó.

En el final de su video, Tomás Holder lanzó una definción polémica. "Si bien ustedes en las redes ven un personaje y dicen ‘che, qué boludo este pibe, qué boludo lo que hace’. Yo no soy el que se levanta a laburar a las 7 de la mañana para un trabajo normal, ganando un salario normal. Entonces, ¿el boludo sos vos o soy yo?”, cerró.

La incómoda situación que vivió Julieta Poggio cuando le llegó el video íntimo de Tomás Holder

Hace unos días se filtró en las redes un video íntimo de Tomás Holder. En pocas horas, la grabación del ex Gran Hermano 2022 fue viral en las redes sociales.

En un posteo en su cuenta de Instagram, el joven se mostró despreocupado. "Soy muy partidario de que mi cuerpo es un cuerpo de arte, un cuerpo humano", afirmó.

En una nota con Vía País, Julieta Poggio contó una situación desafortunada que vivió cuando se viralizó el video íntimo de Tomás Holder. Disney -como le decían en la casa- abrió el archivo sin saber muy bien qué era y se llevó una sorpresa.

“Una amiga me mandó el link y tuve la desafortunada suerte de abrirlo en el cumpleaños de mi hermana. En una cena familiar. O sea, imagínate lo que fue, muy desafortunado el momento, pero bueno", comentó la joven.

Por último, Julieta Poggio mencionó que no cree que haya sido él quien filtró la grabación. "No sé cómo se habrá filtrado, pero de verdad no creo que haya sido por su parte”, sentenció.