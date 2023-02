Tomás Holder de Gran Hermano 2022 reapareció en las redes con una foto desnudo en el baño

Embed

Lo cierto es que hace unas horas, el ex GH reapareció en las redes después de unos días y lo hizo con todo: contestó varias preguntas de sus seguidores con una foto al desnudo frente al espejo del baño.

"¿Andas en algo o soltero?", le preguntaron. A lo que Holder comentó: "Los dejo a su criterio". Y luego ante la consulta de "cómo te gustaría ser visto por la gente y recordado#, el joven comentó: "Como un pibe totalmente sincero, soñador, canchero y personaje que la vivió sin joder a nadie".

Sobre su meta, Tomás Holder explicó: "Viajar mucho este año, tener mucho laburo en las redes como hasta ahora. Y por qué no conocer a alguien... Na mentira jaja".

Dramático mensaje de Tomás Holder de Gran Hermano 2022: excesos, ataques de pánico y desesperado pedido de ayuda

Tomás Holder compartió un duro posteo en Instagram donde confiesa que sufrió de excesos en la noche, bajó 15 kilos, dejó de entrenar y que estará bajo control médico para poder recuperarse.

"Quisiera volver a recuperar esa sonrisa. Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol, llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses, ya sin ganas de entrenar, sin ganas de comer bien, sólo pensando todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderme entre la multitud", comenzó su crudo mensaje.

"Primero fue Cancún, después Punta del Este, luego Pinamar y Mar del Plata, nunca paré, no dormía, me mantenían despiertos diferentes cosas, este viernes mi cuerpo dijo basta...", siguió el rosarino.

Y detalló: "Tuve el primer ataque de pánico en el medio de una fiesta, sentí que me moría, sentí como me iba.. y no saben lo traumático que es… aún en esa situación la gente seguía pidiéndome fotos y yo sólo buscaba oxigeno, buscaba poder respirar, recuerdo gente enojada por no poder sacarme una foto".

"Y ahí entendí y logré comprender que basura es el humano, qué basura es la persona, por eso hoy en día decido alejarme de todos esos excesos y recuperarme, volver a mi vida sana... Y quedarme cerca de la gente que me quiere por lo que soy, no por lo que les puedo dar…", explicó el ex GH.