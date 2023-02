La drástica decisión que anunció Tomás Holder de Gran Hermano 2022 en sus redes

Embed

"Grabo esto para todos mis seguidores. Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien", expresó Tomás en dicha publicación.

Por último, el ex GH precisó que se encuentra contenido por sus afectos cercanos. "Voy a estar mejor y, por unos días, no voy a subir cosas. No se preocupen. Estoy bien. Volví a mi ciudad. Estoy en mi casa, con gente que me quiere, con mi familia. Nada. Un beso a todos", cerró.

tomas-holder.jpg

Se filtró un llamativo video de Tomás Holder de Gran Hermano 2022 con otro hombre

En octubre, Tomás Holder se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano 2022, con 59.40% de los votos, luego de un mano a mano con Agustín Guardis, que en ese momento obtuvo el 40.6% de los votos.

Pese a su corta estadía en el reality, el joven de Rosario se volvió popular con su particular estilo y humor en las redes. De hecho, es uno de los ex participantes que más aprovechó la exposición para hacer presencias y eventos.

Embed

En los últimos días, Holder quedó envuelto en una polémica luego de la aparición de un video, que difundió la cuenta de LAM en Twitter, donde se lo ve en un boliche junto a otro hombre.

En la grabación se observa que esa persona le habla al oído y luego se abrazan durante un largo rato. Rápidamente, los usuarios comenzaron a especular sobre la situación en el posteo: ¿qué le pasó al ex GH?