Tras dos décadas, Claudia Villafañe se separó de Jorge Taiana: los motivos de la ruptura

Jorge Taiana en medio del móvil de Dady Brieva en LAM (América TV), donde el ex Midachi confirmó que su productor se separó de Claudia Villafañe.

Claro que al hablar del tema, intentaron traerlo frente a las cámaras. Pero Jorge Tiana sólo hizo una breve aparición en la que aprovecharon para preguntarle si es cierto que Claudia Villafañe nunca lo presentó frente a sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, tal como ella suelen afirmar cada vez que el conductor de LAM les consultó.

“¿Dalma y Gianinna te conocen o no?”, le transmitió entonces Dady la consulta de Ángel, momento en el que Taiana respondió sorprendido: “¿Estás en vivo? Nunca las vi”.

Por primera vez Jorge Taiana habló públicamente de su relación con Claudia Villafañe y los insultos de Diego Maradona

Fue en septiembre del año pasado, cuando tras 20 años juntos, Jorge Taiana, de visita en el programa radial on line 'Sola en los bares' (Conexión Abierta) habló como nunca de Claudia Villafañe y Diego Maradona, aunque siempre cuidando sus palabras y sin nombrarlos directamente.

Cuando la charla iba por los carriles de lo profesional y la obra que estaba presentando en el Teatro Del Pueblo por ese entonces, astutamente Karim González lo llevó a su vida personal destacando que jamás sacó ventaja alguna de la relación y los ataques del Diez, que tanta prensa le hubiesen generado. "Pero de eso se trata. Yo nunca hablé, nunca me aproveché. Cualquiera me hubiese dicho por qué no aprovechás esto para prensa, pero nunca me interesó” aseguró tranquilo Jorge Taiana.

E inmediatamente detalló: “Pienso que lo personal no va de la mano con lo profesional, por lo menos para mí. Yo cuido mucho mis relaciones porque siempre tuve en claro una cosa: cuando a uno lo atacan, uno sabe cómo defenderse. Pero fuera de uno hay todo un entorno que sufre mucho. Por eso no hablo ni digo nada porque del lado de la otra persona hay toda una familia. Yo no tengo ganas de eso, prefiero llamarme a silencio. Todo lo hablo en privado, no me gusta hacerlo público”, refiriéndose claramente a su relación con Claudia Villafañe.