El dato bomba sobre la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión: "Se va a reunir con..."

"La respuesta del importante canal fue 'Vamos a ver qué nos presenta y tiene las puertas abiertas'", sumó el conductor de Intrusos para inmediatamente anunciar que "en la primera semana de febrero Marcelo Tinelli se reunirá con las autoridades de América para su posible regreso".

"La frase fue 'vamos a ver qué proyecto nos trae y seguimos adelante, pero tiene las puertas abiertas de América para presentar un proyecto televisivo para el 2026'", remarcó entonces el periodista dejando en claro que Marcelo no quiere pasar otro año sin hacer televisión, sobre todo tratándose de un año en el que está en el medio el Mundial.

Fue allí que el conductor del programa de espectáculos sumó otro dato revelador, al confiar que Marcelo Tinelli volvería con un "formato completamente distinto a lo que venía haciendo".

"La frase que me dijeron fue, 'vamos a ver qué nos presenta. Pero tiene las puertas abiertas. Obviamente, es una figura, es una estrella. Queremos charlar con Marcelo'. Así que en la primera semana de febrero, Marcelo Tinelli se reúne con las autoridades de América y decidirá su futuro laboral", aseguró el periodista revelando que el histórico conductor de VideoMatch presentaría dos proyectos, uno de los cuales podría estar centrado en los domingos a la noche.

Asimismo, Paula Varela intervino contando que "Marcelo quería algo los domingos a la noche, me había dicho un mix show los domingos a la noche, que para mí falta en la tele, y él lo sabe llevar", dejando en claro que esa opción podría ser una buena oportunidad para que Tinelli vuelva a adueñarse de la pantalla chica en una franja que actualmente no tiene figuras de su talla, como Susana Giménez o Mirtha Legrand.

Marcelo Tinelli quiere volver a la tv

Dónde está pasando sus vacaciones este año Marcelo Tinelli junto a sus hijos

En un 2025 atravesado por fuertes cambios en el plano personal y decisiones que marcaron un antes y un después, Marcelo Tinelli sorprendió al desprenderse de una de sus propiedades más emblemáticas: la imponente mansión que poseía desde hace años en José Ignacio, Punta del Este. La residencia, ubicada en una de las zonas más exclusivas del balneario uruguayo, se destacaba por sus amplios ambientes, su diseño de alto nivel y una vista privilegiada al mar que supo convertirse en escenario de innumerables veranos familiares.

La venta de esa casa no solo significó el cierre de una etapa, sino que también modificó por completo la dinámica estival del conductor. Por primera vez en muchísimo tiempo, Tinelli no pasa el verano en su histórico refugio esteño y optó por una alternativa inesperada: alquilar una propiedad en la Argentina para atravesar la temporada 2026.

La información fue revelada en los últimos días de 2025 por Santiago Sposato en Infama (América TV), donde se detalló que el animador decidió instalarse durante dos meses en la casa que Pampita posee en Nordelta. Según se explicó en el ciclo que conduce Marcela Tauro, el acuerdo fue por enero y febrero, meses clave del verano.

“¡Atención portales! Se habló mucho de la venta de la casa de Marcelo Tinelli en Punta del Este. No la tiene más, primer verano que pasa sin esa casa mítica para la familia”, lanzó Sposato al dar la primicia al aire. Luego amplió la información y contó dónde pasaría sus vacaciones el conductor: “¿Dónde va a pasar el verano? Marcelo Tinelli le alquiló por dos meses la casa de Nordelta a Pampita”.

En el programa incluso mostraron imágenes que reforzaron la versión: fotos compartidas por la modelo en sus redes sociales desde la vivienda y publicaciones recientes de Tinelli disfrutando de los primeros días del verano en ese mismo lugar, acompañado por su hija Juanita.

“Está instalado en la casa de Pampita”, remarcó el panelista, antes de aportar un dato clave que despertó aún más interés. Según reveló, la modelo tendría intenciones de desprenderse de esa propiedad en el corto plazo debido a los elevados costos de mantenimiento. “Cuando se terminen los dos meses Marcelo si quiere la puede comprar porque Pampita la quiere vender, dice que tiene mucho gasto fijo en mantenimiento. La vende en 4 millones de dólares a partir de marzo porque enero y febrero la alquiló Tinelli”, explicó.

De esta manera, tras haber vendido su mansión en José Ignacio, Marcelo Tinelli reorganizó por completo su verano y eligió quedarse en el país como inquilino de una de las figuras más importantes del espectáculo local. Sobre este punto, Laura Ubfal sumó un comentario picante al aire: “A Pampita le pagás o le pagás”, dejando en claro que el acuerdo no fue nada improvisado.