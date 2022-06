Tras la muerte de El Noba, su mamá rompió el silencio: "Va a seguir siendo mi..."

Vanesa -mamá de El Noba en Cortá por Lozano.jpg La mamá de El Noba y su manager, Leandro, lo recordaron a una semana de su muerte en Cortá por Lozano (Telefe).

En tanto, sobre la inesperada muerte del cantante Vanesa confesó: “No hay explicación. Lo banqué hasta el último suspiro, que no lo creía. Yo decía que mientras el corazón de mi hijo lata, me iba a quedar ahí. El médico me decía que no, pero yo lo sentía. Caí el domingo, después de todo lo que pasé, de su despedida con toda la gente. Pero los domingos él siempre venía de gira o de algún baile, y me decía ´mamá, ´¿qué vamos a comer?´. El domingo que lo peor que pasé. Encima me senté en casa y de la ventana del comedor se ven sus cosas”.

“Al cementerio fui dos veces, pero me tuve que venir porque la gente no me dejaba quedarme sola. Entonces me volvía con mi marido y lloraba con él, que estuvo incondicionalmente conmigo, mi mamá y mi dos hijas. Pero siempre recordándolo con alegría, él me decía que no quería verme llorar”, agregó la mamá de El Noba juntando fuerzas para estar bien, tal él le pediría.

La mamá de El Noba también habló sobre su futuro y el de su nieta

Así, en medio de la charla televisiva la mamá de El Noba se refirió a su nieta. “Está bien. Ahora está conmigo, vino a visitar a su abuela. Yo sé que va a estar bien”, aseguró .

Vanesa - mamá de El Noba - captura Cortá por Lozano.jpg Vanesa Aranda, mamá de El Noba.

Y fue Leandro quien explicó lo de la colecta para que la nena pueda tener su casa: “Yo trabajo con varios artistas y ellos se ofrecieron. En mi Instagram, yo puse que iba a cumplir sus últimos dos sueños, cueste lo que cueste, entonces Maxi El Brother, el manager de L-Gante, empezó con una iniciativa como una forma de retribuir el amor que Lauti le dio a todo el mundo. Quería aclarar que nadie salió a pedir plata”. Al mismo tiempo contó entre lágrimas “Quedaron tres canciones inéditas, la madre va a decidir qué quiere hacer con ellas”.

Asimismo, Vanesa habló de cómo seguirá su vida de aquí en más: “Quiero seguir con la pastelería, es la única meta, seguir con lo que él veía que me hacía feliz”. Y sobre lo que le dejó su hijo como legado, remarcó “Su alegría, su buena onda, él siempre decía que todo se puede. Él era muy positivo”. “Él no caía en toda la popularidad que tenía, para él solo era hacer música. Pero siempre decía que iba a llegar arriba y que iba a ayudar a toda la gente que realmente lo necesitaba, siempre dijo lo mismo. Tomó dimensión cuando le hicieron la caravana por el disco de oro”, confió emocionada.

Vanes Aranda mamá de El noba captura 1.jpg Vanesa Aranda, la mamá de El Noba en el programa Cortá por Lozano (Telefe).

Por último, la mamá de El Noba agradeció desde el programa de Verónica Lozano el cariño y el apoyo de la gente en este momento tan triste que le toca atravesar: “Estoy eternamente agradecida a la gente que me brindó amor sin conocerme". Y reveló sus más íntimas palabras hacia Lautaro al momento de despedirlo: "Le dije a mi hijo 'te llevaste mi corazón y mi alma con vos'...siempre le dije que era mi niñito precioso y lo va a seguir siendo”.