Trascendió el importante paso que darán Ángela Leiva y Chelo Weigandt a dos meses de ponerse de novios

"Se lo pregunto o no se lo pregunto... no sé", dice un colega de Ángela en la grabación. "No tengo problema en contestar", aclara ella. "¿Sola o casada?", le preguntan a la estrella de la música.

Sin vueltas, la artista sorprende a todos sus fans con su respuesta. "Próximamente casada”, exclama, con énfasis.

En sintonía con este anuncio, Ángela compartió en sus historias en Instagram una foto donde está junto al jugador. "Hola! Mi amor!", escribió, feliz por este hermoso presente.

Ángela Leiva reveló cómo conoció a su nuevo novio Chelo Weidgandt: "Amor a primera vista"

Actualmente Ángela Leiva vive un momento bastante particular en su vida. Ocurre que mientras sigue luchando judicialmente contra las amenazas de su ex pareja y manager, Mariano Zelaya, hoy está felizmente enamorada y en pareja junto al futbolista Marcelo Chelo Weidgandt.

Así, de visita en Intrusos (América TV), tras referirse a la medida cautelar que logró contra su ex, la cantante y actriz contó cómo nació el amor entre ella y el jugador argentino del Inter Miami. "Nos conocimos en la fiesta de Un poco de ruido (programa de streaming). Ellos hicieron un show en el Movistar Arena y él fue como invitado. Fue amor a primera vista", aseguró con una enorme sonrisa.

No obstante, acto seguido reveló que el compañero de Messi ya la seguía desde hace tiempo. "Él ya me había hablado por Instagram, pero yo no me acordaba", confió visiblemente enamorada; así como también admitió que inevitablemente es una relación "a distancia" y confió que a pesar de qué él vive en Estados Unidos y ella tiene su carrera en Argentina, ambos se propusieron "reforzar" su amor a pesar de los kilómetros que hay entre ellos.

Asimismo, sobre si ya conoció a La Pulga, la cantante y actriz fue contundente. "Todavía no me lo presentó", deslizó entre risas para inmediatamente asegurar: "Marcelo es hermoso. Es la antítesis de todos los hombres que he tenido en mi vida. Es un pibe que tiene ángel, tiene algo muy especial".

"¿Te irías a vivir a Estados Unidos por él?", consultó entonces rápida de reflejos Laura Ubfal, lo que hizo que Leiva pensase varios segundos antes de dar una respuesta concreta.

"Lo hablamos. De hecho fui a verlo este tiempo", deslizó y explicó la situación que los atraviesa. "La verdad es que yo tengo mi carrera y él lo sabe y me apoya y le encanta. Y de hecho, él primero es mi fan. Me ha ido a ver a shows que yo no estaba enterada, al Luna Park por ejemplo, y obviamente no nos conocíamos, así que él disfruta mucho verme arriba del escenario y eso es lo que también valoro mucho de él porque me ha pasado de tener otras relaciones que no le copaba mucho", concluyó sincera descartando así ir a instalarse en el país del norte al menos por ahora.