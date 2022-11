Trascendió lo que hizo Rodrigo de Paul la madrugada antes del partido debut de la Argentina en Qatar 2022

La cuenta de Instagram Gossipeame recibió un mensaje que indicaba que el volante estaba pensando en otra cosa antes del encuentro con Arabia Saudita, en el que perdió 2 a 1.

Esta seguidora señaló que De Paul dio un “like” a las fotos sexys de una de sus amigas desde su cuenta de Instagram, que ni siquiera era su pareja, Tini Stoessel.

“Buen día. Para mí subestimaron al otro equipo y cuando le hicieron el segundo gol no pudieron reaccionar. No voy criticar a nadie porque es un equipo, pero de Paul dando like a su novia a las 4 AM y dando like a su amiga Carola con fotos sexys, te demuestra adónde tiene la cabeza”, denunció la usuaria y la cuenta de chismes lo publicó.

Rodrigo de Paul antes del partido

Oriana Sabatini y su mensaje a Paulo Dybala tras la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita

El equipo de Lionel Scaloni perdió contra Arabia Saudita por 2 a 1 y dejó a la Selección en la obligación de ganar sus dos próximos encuentros contra México y Polonia para seguir soñando con la levantar la copa.

El segundo tiempo del encuentro fue algo flojo y levantó una lluvia de críticas de todos los hinchas que salieron a quejarse en las redes. Sin embargo, hay quienes siguen apoyando al team que tiene como líder a Lio Messi. Entre ellos está Oriana Sabatini.

La joven cantante decidió apoyar al equipo de su pareja Paulo Dybala y fue una de las primeras mujeres de la selección en romper el silencio. La morocha publicó en su Instagram una imagen de corazones junto a la banderita de nuestro país, y demostró que la fe sigue intacta y que hay que seguir alentando.

Argentina enfrentará a México este sábado a las 16 horas y el próximo miércoles, también a las 16, se definirá todo ante Polonia. El equipo Nacional deberá ganar esos dos encuentros para poder seguir con chances de pasar a cuartos de final.