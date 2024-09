Trascendió un dato que describe cómo está Jorge Lanata, en medio de la feroz interna familiar

Embed

"El sábado hubo una junta médica. Fue gente de la Justicia a entrevistarlo. Pregunté: '¿Lanata habla? ¿le pidió a la jueza levantar el bozal?'. Me dijeron de ambos lados: 'Lanata habla'. 'No sé por qué no creen que hable', me dicen de parte de las hijas", detalló Ángel.

El conductor de LAM precisó que el periodista se comunica por medio de un dispositivo que le permite hacerlo correctamente. "No podía hablar, pero le pusieron un aparato porque tuvo comprometidas las cuerdas vocales luego de la traqueotomía", añadió.

Al finalizar, Ángel mencionó que mantuvo un encuentro a solas las autoridades judiciales. "Los del juzgado, la jueza, el secretario y la defensora, entraron solos al ver al paciente. Nadia sabe qué dijo. Hasta ahora es mentira que Lanata le pidió a la jueza que levante el bozal legal. Y esto se lo pregunté a Elba y a las hijas... y no saben", cerró.

Semanas atrás se conoció que Jorge Lanata fue trasladado a un centro de rehabilitación, en el barrio porteño de Montserrat tras una larga internación en el hospital Italiano.

Anoche, Yanina Latorre reveló que en dicho centro prohibieron a las visitas ingresar con dispositivos electrónicos. Esa firme determinación provocó la indignación de las hijas del periodista, que sospechan que fue Elba Marcovecchio quien hizo ese pedido a la institución.

Este miércoles, en A la tarde (América), Diego Esteves explicó que para las hijas del presentador es algo muy importante que las dejen llevar dispositivos electrónicos a las visitas porque son herramientas útiles en el proceso de rehabilitación.

El panelista describió la ingeniosa idea que tuvo Bárbara Lanata ante esta drástica medida de la institución: "Les prohibieron entrar con el celular a la habitación, entonces, ¿qué hizo Bárbara? Bárbara imprimó las fotos para mostrarle a su papá las fotos del casamiento de su mejor amiga. Lanata reaccionó y le dijo: 'que lindas están'".

"Las hijas de Lanata dicen que la prohibición de llevar dispositivos electrónicos va en contra del trabajo de rehabilitación que hay que llevar adelante", remarcó Esteves.

El periodista señaló que Bárbara y Lola están dispuestas a ir a fondo para que puedan habilitarles nuevamente el ingreso con dispositivos electrónicos. "Lanata tienen una encefalopatía. Pude hablar y conectarse, pero necesita estímulos, como el hecho de poder recordar. Las hijas de Lanata dicen: 'Esto afecta su rehabilitación porque nosotras no le podemos mostrar fotos de gente querida'", cerró.