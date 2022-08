Trataron a Tamara Báez de "mantenida": su firme reacción

"Siempre me volviste loco y hoy me animé a escribirte en el chat, la verdad me encantas", le escribió esta persona desde sus historias de Instagram.

A lo que la novia del cantante de cumbia 420 respondió: "Ja, ja... Posta que nunca me escriben chicos pero, últimamente, me re sorprende esto".

En medio de sus diarias interacciones con sus seguidores en Instagram, alguien la trató de "mantenida" por su relación con el popular cantante de cumbia 420 y ella le puso los puntos.

"No, bebé, esa es vieja. Yo gano mi plata y me va de 10", respondió categórica la joven madre de la pequeña Jamaica.

Tamara Báez festejó su cumpleaños con una fiesta temática muy especial

La pareja de L-Gante, Tamara Báez, cumplió años y podría decirse que la llegada de estos 23 quedarán grabados en su memoria. Seguramente un par de años atrás jamás habría imaginado recibir como regalo por parte de su pareja un auto. Y no cualquier auto, sino el que ella soñaba.

Pero además, la novia del creador de la cumbia 420 lo festejó a lo grande junto a los suyos con una celebración temática inspirada en Bratz, sus muñecas favoritas rivales de las icónicas Barbies, que nacieron apenas cuando ella tenía un año de vida.