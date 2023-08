Tremenda afirmación de Luis Ventura sobre Luis Miguel en Argentina: "No es él"

“Cuando alguien hace una dieta no encoje los huesos ni la espalda. No se achica la altura”, añadió el actual presidente de APTRA para respaldar su teoría.

“El día del estreno, el que se subió al escenario no era él”, indicó y aseguró que para él, Luis Miguel no es quien canta en el Movistar Arena de Buenos Aires, sino un doble.

También dijo que “los oídos son distintos. Las entradas eran mucho más prominentes, el que salió el otro día tenía un buen jopo”. “El que se subió al escenario sabe interpretar los gestos y los bailes de aquel jovencito”.

Luego sumó otro detalle: “Hay cosas que tienen que ver con las piezas dentales. Yo consulté con muchos odontólogos, me han dicho que no era la misma dentadura”.

Por último, Ventura contó por qué cree que Luis Miguel contrata a dobles para los shows. “Él no siempre está al 100 por ciento. Ha tenido excesos de alcohol y droga. No siempre está con disponibilidad para subirse a un escenario”, cerró.

Una famosa argentina reveló que Luis Miguel intentó conquistarla y dio detalles del momento

En medio del gran revuelo por la llegada de Luis Miguel a la Argentina para sus 10 shows en el Movistar Arena, Silvina Escudero recordó en Nosotros a la Mañana (El Trece) una sorprendente anécdota con el cantante en la cual aseguró que intentó conquistarla.

“Fuimos a comer una vez y yo le canté su tema, él lo siguió cantando y yo le corregí porque se equivocó su propia canción”, comenzó contando la bailarina entre risas. "Después seguimos comiendo y tomó vino porque estábamos en una bodega en ese hotel que él se queda. Le enseñamos a bailar un poco de tango, también tocó el piano y después me fui", continuó.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que entonces intervino la panelista Mariel Di Lenarda e indagó: "¿No te sedujo, no te intentó pasar la noche con vos?". "Yo creo que sí. Él es muy seductor, muy caballero, amoroso y después pasó toda la noche, pero me fui", contestó Silvina y reflexionó: "Yo creo que él quería, porque sino, ¿para que quería comer?".

De todas formas, la bailarina sostuvo que no se arrepentía de su decisión y profundizó: "El es mi ídolo, desde chiquita lo amo y para mi fue lo más ir a comer con el. Obviamente que tenía otras intenciones pero yo estaba chocha con que me haya cantado el tema".