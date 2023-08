Luis Ventura contó en qué parte de Buenos Aires viviría la mamá de Luis Miguel

Se trata del centro médico ubicado en el barrio de Barracas y una vez más, Ventura, que viene investigando el tema en Secretos Verdaderos (América TV), lo reiteró.

Además, Luis habló sobre la posibilidad de que Luis Miguel inicie acciones legales en su contra por investigar y hacer referencia al paradero de su madre.

“¿No tenés miedo de que Luis Miguel accione contra vos?”, le consultó Matías Vázquez y él respondió: “Ojalá, porque entonces le voy a decir ‘bueno, vamos a ver a la señora y que se haga un ADN’”.

Luis Miguel madre.png La madre de Luis Miguel desapareció hace varios años

Una famosa argentina reveló que Luis Miguel intentó conquistarla y dio detalles del momento

En medio del gran revuelo por la llegada de Luis Miguel a la Argentina para sus 10 shows en el Movistar Arena, Silvina Escudero recordó en Nosotros a la Mañana (El Trece) una sorprendente anécdota con el cantante en la cual aseguró que intentó conquistarla.

“Fuimos a comer una vez y yo le canté su tema, él lo siguió cantando y yo le corregí porque se equivocó su propia canción”, comenzó contando la bailarina entre risas. "Después seguimos comiendo y tomó vino porque estábamos en una bodega en ese hotel que él se queda. Le enseñamos a bailar un poco de tango, también tocó el piano y después me fui", continuó.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que entonces intervino la panelista Mariel Di Lenarda e indagó: "¿No te sedujo, no te intentó pasar la noche con vos?". "Yo creo que sí. Él es muy seductor, muy caballero, amoroso y después pasó toda la noche, pero me fui", contestó Silvina y reflexionó: "Yo creo que él quería, porque sino, ¿para que quería comer?".

De todas formas, la bailarina sostuvo que no se arrepentía de su decisión y profundizó: "El es mi ídolo, desde chiquita lo amo y para mi fue lo más ir a comer con el. Obviamente que tenía otras intenciones pero yo estaba chocha con que me haya cantado el tema".