Locho Loccisano explotó y desafió a sus compañeros en El hotel de los famosos

“Vos y yo conectamos, hay comentarios que mejor ni contestarlos porque me parecen pésimos”, le dijo la bailarina Melody Luz a Locho Loccisano frente a frente.

“¿Parece un chiste, no? Como que ya aburre un poco que sea siempre lo mismo, me votan a mí sin descanso”, sostuvo él. “A nosotros nos aburrís vos, por eso te votamos tanto”, le contestó fuerte Melody.

Embed

Y ahí Locho la desafió y expandió el mensaje al resto: “Tendrán que venir a la H como los dos anteriores y ver que pasa, postulate por favor, y lo mismo al resto, vengan a la H”.

“Les pido a todos honestidad: si vienen acá digan la verdad, te voto por estrategia y prefiero esconderme en la espalda con los demás”, les reclamó Locho visiblemente furioso.

Y cerró con coraje: “Obviamente cuando no estás seguro de lo que decís buscás complicidad en otros. Chanchi y sus secuaces organizan a quien votan. Chocolate por la noticia, me van a votar a mí, todos anonadados. Me entran todas las balas, ese es el problema. Un mes y me siguen entrando”.

Locho 1.jpg

Nai Awada cuestionó con dureza el bullyng que sufre Locho Loccisano en El hotel de los famosos

La actriz Naiara Awada opinó vía Twitter sobre la situación que atraviesa Locho Loccisano con sus compañeros en el programa El hotel de los famosos. Movilizada por lo que veía en televisión, Nai Awada lanzó una profunda reflexión sobre la particular situación que atraviesa el participante.

"Gracias a Dios que dije que no al hotel de los famosos. Realmente creo están pifiando con el bullyng horrible a @LochoLoccisano. ¿Qué les pasa? Nadie los va a frenar de la producción? Es una opinión mía pero realmente es serio y GRAVE el bullyng. No se puede permitir!!", reflexionó Nai Awada vía Twitter.

image.png

Y remarcó: "La gente copia lo que ve en tv. Les ruego tengan cuidado con lo que comunican. No puedo ni ver el bullyng desmedido que le hacen a @LochoLoccisano. Me parece demasiado".

La actriz apoyó la actitud del Chino Leunis de bancar a Locho: "Bien @LeandroLeunis defendiéndolo. ALGUIEN que los frene!!! Es horrible y por eso dije que no al reality. Ayer ya me pareció demasiado!!!! Tiene que haber límites en la tv! No pueden disfrutar del sufrimiento de una persona ke mierda les pasa?".

"Esto es horrendo! Pide perdón por qué les tiene miedo! Me pasaba en el colegio por favor frenen ese bullyng desmedido a este chico!!! La está pasando mal no lo ven? Cuál es el límite?", cerró Nai Awada.